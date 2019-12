Prezident Zeman popřál kromě štěstí a zdraví také bolest z přemýšlení | E15.cz

V tradičním vánočním projevu Zeman řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. Průmysl by se podle něj přesunul do ekologicky méně přísných oblastí.

Zeman dodal, že by si také nepřál, aby se v unii prosadilo tzv. zelené bankovnictví. "To znamená, že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie," uvedl. V otázkách klimatické změny je podle Zemana nutné, aby lidé nezůstávali "v bublinách svých názorů". "Ale abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných," uvedl.

Z domácích témat prezident připomněl blížící se krajské volby v nichž přeje úspěch především starostům, kteří dobře řídí obce a města. Naopak se vyslovil proti tomu, aby místa na kandidátkách obsadili straničtí funkcionáři. V souvislosti s demonstracemi spolku Milion chvilek za odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) zopakoval svůj výrok, že předsedové vlád přicházejí jen na základě výsledku voleb.

Zeman chce, aby ve volbách dostali hlasy hlavně úspěšní starostové. "Velmi bych si přál, aby na kandidátkách do krajských voleb bylo co nejvíc úspěšných starostů. Velmi bych si nepřál, aby tam bylo příliš mnoho parašutistů. To jsou lidé, kteří jsou shozeni shora. Buď straničtí funkcionáři, nebo lidé, kteří nemají žádnou zkušenost se řízením velkých společenských celků, jako je například město," uvedl.

Prezident dodal, že si všiml série demonstrací v Praze. Demonstranti zprvu požadovali především konec ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), protesty se postupně stočily i k Zemanovi a požadavku na demisi premiéra. "Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledku svobodných voleb. Tečka," uvedl Zeman. Na dvou hlavních demonstracích na Letenské pláni v červnu a listopadu se pokaždé sešlo přes čtvrt milionu lidí, jednalo se o největší shromáždění od roku 1989.

Občanům Zeman popřál kromě štěstí a zdraví také bolest. "Takovou bolest, o které mluvil Tomáš (Garrigue) Masaryk, když řekl, že myšlení bolí. Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat," řekl divákům. Lidé by si měli sami sebe vážit právě proto, že mají vlastní informovaný názor. "Diskuse by měla probíhat mezi různými názorovými skupinami a nikoho bychom z této diskuse neměli předem vylučovat," dodal.