Miloš Zeman si zlomil ruku a byl operován, je v pooperační péči | E15.cz

Prezident Miloš Zeman se v noci z úterý na středu podrobil v pražské v Ústřední vojenské nemocnici operaci zlomené pravé ruky do níž mu byl implantován titanový hřeb. Operace proběhla podle jeho mluvčího standardním způsobem a bez komplikací. Nyní je Zeman v pooperační péči, uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Nemocnice na webu uvedla že operace zlomené pažní kosti byla bez komplikací.

Zeman byl operován v celkové narkóze, podle České televize zákrok trval zhruba dvě hodiny. „Výkon byl proveden standardním způsobem, bez komplikací. Nyní je pacient v adekvátní pooperační péči,“ uvedla mluvčí vojenské nemocnice Jitka Zinke.

„Odmítl použít hůlku a také případnou pomoc ochranky. Sdělil, že sám zvládne přejít určitou vzdálenost, což činit neměl, a došlo k pádu a zlomenině ruky,“ popsal v úterý v noci příčiny zranění Ovčáček. Dodal, že nejde o zranění, které by prezidenta ohrožovalo na životě. Prezident již delší dobu trpí neuropatií nohou, kvůli níž musí při chůzi používat hůl.

Prezidentův program na příští týden, kdy má například navštívit Jihomoravský kraj, se zatím měnit nebude. Kancléř Vratislav Mynář dodal, že prezident je v dobré náladě a již byl přestěhován z pooperačního na standardní pokoj.

Do domácího ošetřování by měl být propuštěn zřejmě o víkendu. Rekonvalescence by měla podle kancléře trvat šest až osm týdnů, prezident bude zřejmě nosit ortézu.

V ÚVN Zeman strávil několik dní také loni v říjnu. Podle nemocnice se tam léčil pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. V tehdejší lékařské zprávě bylo uvedeno, že kromě neuropatie trpí Zeman také cukrovkou druhého typu.