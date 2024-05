Přihlášku do druhého kola přijímaček podalo skoro 12 tisíc dětí

Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 11 700 uchazečů, řekl ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí. Počet uchazečů se ještě zvýší, do systému se musí ještě zadat přihlášky, které uchazeči podali papírovou formou. Podle Krejčího jejich počet překoná 12 000. Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení mohli uchazeči podávat od 21. do 24. května, výsledky se dozvědí 21. června.