Klaus a IVK vyzvali vládu a prezidenta, aby zanechali aktivit směrem k urychlení vstupu ČR do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II, který je nutný pro vstup do eurozóny. „Vyzýváme vládu a politickou scénu, aby tak závažné rozhodnutí, jako je opuštění národní měny, nebylo provedeno za zády občanů,“ dodal Klaus.

Politici by měli podle něj hledat co nejširší shodu s odborníky, podnikateli, ale i opozicí, diskutovat by se mělo v obou komorách Parlamentu. Klaus také vyzval vládu, aby se jakékoliv rozhodnutí po této celospolečenské debatě učinilo na základě referenda.

Debatu o euru rozproudil v novoročním projevu prezident Pavel výzvou, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky k jeho přijetí. Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu řekl, že vláda se v programovém prohlášení nedomluvila, že by se v tomto volebním období přijetím společné evropské měny zabývala. V současnosti ČR ani neplní potřebná kritéria, dodal. Z koaličních stran jsou pro přijetí eura především STAN, Piráti a TOP 09, proti se staví ODS.

Klaus řekl, že jako prezident by se nemohl odvážit vyjít v novoročním projevu s podobnou iniciativou, kterou neprodiskutovala vláda či Parlament. „Je to velmi nestandardní krok, který se nedělá,“ uvedl. Na místě je podle něj podezření, že Pavel téma neotevřel náhodou. „Musíme si domýšlet, že je za tím je schováno daleko více,“ dodal.

Nynější kampaň považuje Klaus za navýsost politickou a účelovou, má posloužit jako únik od jiných vážných témat. „Přijmout euro není žádnou ekonomickou aktualitou či nutností,“ podotkl. Rozhodnutí přitom ovlivní budoucnost ČR na desítky let, takže nesmí být motivované účelovou akcí části vlády, doplnil. „Koruna není důvodem mimořádně velké inflace,“ uvedl. Za stagnací vidí přeregulovanost, nadměrné množství dotací či přejímání „zelené ideologie v extrémním rozsahu“.

Další bývalý prezident Miloš Zeman serveru ŽivotVČesku.cz řekl, že euro by odstranilo transakční náklady za směny měn, na druhou stranu by ale Česko přišlo o důležitý nástroj suverénní ekonomické politiky a daňoví poplatníci by případně museli „hradit řecké dluhy“. „Sám nejsem zásadním odpůrcem zavedení eura, ale za určitých konkrétních podmínek, které dosud nebyly splněny,“ uvedl. Nevidí důvod, aby se o věci konalo referendum.