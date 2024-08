Primark otevře novou pobočku v Praze. Řetězec je ve ztrátě

Irský řetězec s levnou módou Primark se v České republice za účetní rok končící 31. srpna 2023 dostal do ztráty 4,2 milionu korun, když rok předtím vykázal čistý zisk ve výši přibližně 80,8 milionu korun. Tržby naopak stouply o zhruba 62 procent na asi 1,65 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky zveřejněné ve Sbírce listin. První prodejnu v ČR řetězec Primark otevřel v červnu 2021 v Praze, další pak v září roku 2022 v Brně. Letos v zimě firma plánuje otevřít nový obchod v pražském nákupním centru Metropole Zličín, sdělili její zástupci. Primark je součástí nadnárodní skupiny Associated British Foods.