Klasické benefity nestačí. Na co lákají firmy po pandemii | e15.cz

Má-li zaměstnanec dvě srovnatelné pracovní nabídky s obdobnou výší mzdy a náplní práce, rozhodujícím faktorem pro něj mohou být firemní benefity.

Vztahy na pracovišti v kontextu home office

Pokud zaměstnavatel umožní zaměstnanci pracovat z domova anebo například z chalupy, jde o zajímavý benefit. Podle analýzy portálu Platy.cz uvádí práci z domova jako benefit 38 procent zaměstnanců, oproti předcovidovému roku 2019 číslo stouplo o 13,3 procenta.

„Je nutné poznamenat, že jde o home office podle vlastní preference,“ připomíná portál Platy.cz. Pokud totiž home office určuje nadřízený pracovník, anebo je nutnost práce na dálku vyvolána protipandemickými opatřeními, o benefit zřejmě nepůjde. Místo výkonu práce na dálku by mělo být pro její výkon způsobilé. Pro efektivní hybridní práci musí být zajištěna také dostatečná IT podpora.

„Firma, která neposkytuje home office svým zaměstnancům, je v podstatě nekonkurenceschopná,“ myslí si Pavel Svetík, jeden ze dvou spoluzakladatelů Andrew Paulsen IT Recruitment. „Jde o tak silný trend, že kdyby IT společnosti lidem home office nenabízely, kandidáti půjdou jinam,“ doplňuje ho druhý spoluzakladatel Ondřej Horák.

Kromě práce na dálku mohou zaměstnavatelé využívat i jiných nástrojů pro sladění osobního a pracovního života zaměstnanců. „Aktivně napomáháme vyvážení práce a soukromí, poskytujeme zkrácené pracovní úvazky a pružnou pracovní dobu,“ uvádí HR ředitelka společnosti Accenture Šárka Vránová.

Negativa práce na dálku: chybí setkávání a konverzace

Atmosféra na pracovišti je pro zaměstnance neméně důležitá, vztahy s kolegy totiž ovlivňují spokojenost i kreativitu. Podle průzkumu HR Pulse je kvalita vztahů důležitá pro sedm z deseti pracovníků.

Úskalím práce na dálku je to, že se lidé mohou pociťovat odtržení od kolegů, z pracovních vztahů také mizí jistá spontánnost. Jak ukázala nedávná studie Accenture Life Trends 2023, proměna pracovního prostředí a přesun k virtuálním nástrojům vedou ke ztrátě přínosů setkávání na pracovišti.

„V důsledku rychlého přechodu na home office během pandemie se na mnoha pracovištích úplně vytratila spontánnost v podobě náhodných setkání a konverzací u oběda či během pauzy na kávu, které někdy vyústily ve zrod zajímavých nápadů, pomáhaly zaměstnancům v kariérním rozvoji anebo jen zkrátka umožnily na chvíli zapomenout na pracovní záležitosti,“ připomíná Accenture.

To potvrzuje i Lenka Fabová z personálně-poradenské společnosti Devire. Důvodem, proč se některé firmy snaží nahnat své zaměstnance zpět do kanceláří, je skutečnost, že spolupráce na dálku není nikterak jednoduchá.

„Jako hlavní problém se ukazuje především komunikace mezi týmy – a to mám na mysli hlavně v té lidské rovině. Ve firmách zpravidla nefungují žádné komunity, které by udržovaly týmy pospolu. Vztahy na dálku se tak nikterak nevyvíjejí, spíše se bortí,“ říká Fabová s tím, že od manažerů slýchá i to, že se mnohdy lidé odcizí natolik, že už se nechtějí setkávat ani na firemních akcích.

Firmy tak musejí při nastavování pracovního prostředí a modelu práce vzít v úvahu i tyto faktory. A především nesmějí zapomenout, že každý zaměstnanec je individuální. S ohledem na preference konkrétního člověka se tak liší i prostředí, v němž je nejvýkonnější – někdo preferuje osobní setkání, jiný se zase cítí lépe při práci z domova.

Wellbeing jako trend. Neumíme vypnout

Moderní technologie vše zrychlují, lidé jsou v práci pod tlakem. Duševní únava se pak přetaví do ztráty koncentrace a výkonnosti. „Za zvyšujícím se počtem lidí, kteří tzv. vyhoří, je podle psychologů změněný režim práce, který dovede mnoho lidí do nekonečné smyčky vytížení, ze které se nedokážou dostat.

Osmihodinová pracovní doba je minulostí a neustálá dostupnost je zejména u duševně pracujících lidí příčinou toho, že nedokážou vypnout,“ uvádí pracovní portál Profesia.cz. Úlohou manažera je příznaky vyhoření včas u zaměstnanců rozpoznat. I proto se zaměstnavatelé zabývají tzv. wellbeingem. Tento výraz by se dal do češtiny přeložit jako stav či prostředí, ve kterém lze plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít plnohodnotný a spokojený život.

Ve firmách proto vznikají nové pracovní pozice, na nichž se pracovníci zabývají duševní pohodou. Klasickou Multisport kartu doplňují další benefity, jako je jóga v kanceláři, firemní sportovní dny, běhy nebo túry. BNP Paribas Cardif nabízí zaměstnancům kromě služeb fyzioterapeuta i semináře na témata vyrovnání se stresem či spánkové hygieny.

„Záleží nám na zdraví zaměstnanců, proto jsme pro ně a jejich blízké zavedli nový benefit Telemedicíny, nepřetržité lékařské péče on-line. Navíc pravidelně organizujeme Dny prevence zdraví (masáže, ergonomie, běh, nutrice aj.) a budeme organizovat workshopy zaměřené na otužování a chladovou terapii,“ říká Šárka Vránová z Accenture. V návaznosti na válku na Ukrajině je benefit konzultace s lékařem v Accenture nabízen přímo v ukrajinštině, anebo se službou tlumočníka.

Stravenky už dávno nestačí

Namísto stravenek dnes firmy nabízejí i donášku jídla anebo možnost využívat sdílená auta. „To přináší větší pružnost nejen firmám, které mohou vozový park najímat podle aktuálních potřeb, ale i zaměstnancům, kteří sdílené služební vozy využívají,“ říká šéf českého zastoupení Anytime Milan Beutl.

Vztahy s kolegy utuží firemní akce. Kromě řízených společenských aktivit přicházejí s dalšími nápady i zaměstnanci v jednotlivých týmech. „Populární jsou například návštěvy bowlingu či závodění na motokárách,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel Trenýrkárna.cz. „Část kolegů se potom, co se vidí celý den v práci, ještě večer propojí online a hraje počítačové hry. Společně se také věnují CSR aktivitám. Chodí za onkologickými pacienty rozdávat dárky nebo organizují různé dobročinné sbírky potřebným,“ dodává Skopal.

Se společenskými aktivitami v podobě šipkových turnajů nebo různých sportovních aktivit má zkušenosti i developerská a realitní společnost Getberg. „Vzhledem k tomu, že u nás pracuje mnoho pracovníků různých národností, prohlubujeme i zájem o různé kultury. Pravidelně pořádáme večeře či ochutnávky s různou tematikou, nedávno například židovskou a gruzínskou,“ líčí Iana Nurtdinova, HR ředitelka Getbergu.

Dobrou zprávou je, že podle listopadového průzkumu agentury Ipsos pro Sodexo Benefity plánují čeští zaměstnavatelé letos rozsah nabídky benefitů zachovat. Takový scénář předpokládá více než 60 procent dotázaných firem. Sedmnáct procent zaměstnavatelů pak dokonce počítá s navýšením nebo rozšířením nabídky stávajících benefitů.