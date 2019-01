Rittigův bývalý advokát Michal se obrátil na Ústavní soud kvůli odposlechům | E15.cz

Někdejší advokát podnikatele Ivo Rittiga David Michal podal ústavní stížnost kvůli odposlechům z jeho kanceláře, na jejichž základě ho policie obvinila z krácení daně. V neděli to uvedl server iROZHLAS.cz. Podle Michala jsou nahrávky nezákonné a policie by se jich měla zbavit. Advokát uvádí, že soud odposlechy povolil na základě smyšleného případu postaveného na informacích ze starších Michalových kauz. Stěžuje si i na to, že policisté otevírali advokátní poštu.