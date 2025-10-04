Šéf DIA Mesršmíd po výpadcích eDokladů při volbách nabídne rezignaci
Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd po problémech aplikace eDoklady během sněmovních voleb oznámil, že nabídne rezignaci. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo), uvedl server iROZHLAS. O přijetí rezignace rozhodne ministr práce Marian Jurečka. Agentura přiznala podcenění kapacit: zhruba 800 tisíc aktivovaných eDokladů v pátek během čtyř hodin vygenerovalo přes 1,5 milionu požadavků na povinnou aktualizaci (nutná do 48 hodin).
Nefunkčnost systému komplikovala některým lidem u voleb prokazování totožnosti, agentura proto dříve doporučila, aby si do volebních místností vzali i klasický občanský průkaz nebo pas. „Určitě došlo k podcenění a ne úplně správnému odhadu a testování na tuto zátěž. Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému," řekl Mesršmíd ČRo.
V pátek po zahájení voleb měl kvůli velkému náporu problémy systém pro aktualizování eDokladů. Podařilo se jej stabilizovat večer po osmé hodině. Kapacitu systému musela agentura v pátek několikrát posílit. Dnes ráno uvedla, že stoprocentní spolehlivost eDokladů stále nemůže zaručit a pak upřesnila, že pracuje na opravě registrací pro systém Android. Po poledni DIA informovala, že systém eDokladů plně funguje, a pokud mají někteří uživatelé nadále problémy, pravděpodobně nesouvisí s pátečními potížemi.
Pomocí eDokladu neboli elektronického občanského průkazu mohou lidé volit letos do Sněmovny poprvé. Doklad musí být podle zákona aktualizovaný před méně než 48 hodinami. Aktivované eDoklady má v současnosti zhruba 800 tisíc lidí. Ti v pátek během čtyř hodin odeslali přes 1,5 milionu požadavků na aktualizaci.
Mesršmíd se sejde s Jurečkou
„Pan ředitel DIA mi dnes v noci poslal e-mail, kde vyvozuje osobní odpovědnost za nefunkčnost eDokladů v průběhu voleb a dal svou funkci ředitele k dispozici. V týdnu se s ním osobně sejdu k celkovému vyhodnocení problémů, které nastaly," řekl ČTK Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Přestože se DIA na volební nápor na eDoklady připravovala, došlo k selhání a nefunkčnosti, které bylo bohužel opravdu výrazné, to nejde přehlídnout ani omluvit," dodal ministr.
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl ČTK, že za jeho stranu je nejdůležitější, aby se zjistilo, proč nebyly navýšeny kapacity systému. „Ten systém má už rok ve správě nová vláda, má to na starosti pan vicepremiér pro digitalizaci Jurečka a musí se zjistit, proč nepřijali adekvátní opatření, i když o tom věděli. A pak je možné z toho vyvozovat nějakou odpovědnost," uvedl.
Mesršmíd stojí v čele DIA od od jejího vzniku na začátku roku 2023. Před tím pracoval jako konzultant pro antivirovou společnost Avast nebo působil v její divizi Jumpshot, věnující se zpracovávání dat o uživatelích. V minulosti byl také ředitelem nových médií vydavatelství Economia nebo měl na starosti web Sprace.cz ve společnosti Seznam.cz.
Digitální a informační agentura je ústřední správní úřad pro elektronickou identifikaci, služby vytvářející důvěru a pro informační systémy veřejné správy. Vznikla převzetím správy některých státních informačních systémů od ministerstva vnitra.