V bance, na poště nebo u notáře s občankou v mobilu. Aplikaci už má přes půl milionu lidí, tvrdí Jurečka

Občanským průkazem v mobilu je možné se od letoška prokázat na poštách, v bankách, u notářů či exekutorů, ve školách i zdravotních pojišťovnách a na českých ambasádách. Lidé eDoklady mohou předložit i u voleb. Za první rok si aplikaci stáhlo zhruba 577.400 lidí. Na tiskové konferenci to dnes řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který má po odchodu Pirátů z vlády na starosti digitalizaci. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že to, že se Pirátům nepovedlo digitální stavební řízení, neznamená, že by se proces nedařil. Digitalizace pokročila a každý měsíc přibývá nových funkcí, uvedl předseda vlády. Bývalý vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) se proti slovům premiéra ohradil.

Aplikace eDoklady začala fungovat loni. V první vlně po 20. lednu 2024 bylo možné se prokazovat na ministerstvech. Od července přibyly podle vlády úřady práce, finanční úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, policie a soudy. Ve třetí vlně od letošního ledna je možné elektronickou občanku používat na poště, v bankách, školách, zdravotních pojišťovnách, u notářů, exekutorů, na zastupitelských úřadech a také u voleb.

„Je to opravdu služba (eDoklady), která garantuje naprosto bezpečné a nezfalšovatelné prokazování totožnosti. Stačí mít chytrý telefon,“ uvedl Jurečka. Dodal, že po stažení aplikace je potřeba se přihlásit elektronickou identitou, tedy třeba tou bankovní. Člověk zpětně také vidí, kde digitálně svou totožnost prokazoval. Vicepremiér podotkl, že zatím ale dál platí povinnost mít i plastový občanský průkaz, elektronická občanka je alternativa. Aplikace by se měla podle Jurečky rozšířit, měly by se do ní brzy nahrát i řidičské průkazy či průkazy zdravotně postižených.

„V konkrétních krocích pokročila digitalizace a občané to mohou vidět na každodenních životech. To, že se Pirátům nepovedla digitalizace stavebního řízení, neznamená, že se nedaří digitalizace. Digitalizace se obecně daří a každý měsíc spouštíme nové funkce,“ řekl na tiskové konferenci po jednání vlády Fiala.

Bartoš, jehož odvolání kvůli digitalizaci stavebního řízení vedlo loni k odchodu Pirátů z vlády, se proti vyjádření premiéra ohradil. „V úvodu tiskovky řekl, že se vládě daří digitalizovat a pochlubil se eDoklady, které prosadili Piráti. V druhé větě Piráty zase za digitalizaci zkritizoval. Tak jsem trochu zmatený - podle Petra Fialy je to asi tak, že když se něco povede, je to zásluha jeho vlády. A když něco ne, můžou za to Piráti,“ sdělil ČTK. Kabinetu Bartoš vyčítá zpožděné digitalizační procesy na ministerstvech či odklad účinnosti zákona o právu na digitální služby.

Aplikaci eDoklady si za první rok stáhlo 577.363 lidí. Používat je ji možné jen v Česku a na českých ambasádách. Úřad vlády uvedl, že zavedením se Česko zařadilo mezi „průkopníky plánované evropské digitální peněženky“.