„Hlasoval jsem pro odvolání obviněných členů představenstva i pro odvolání ředitele Witowského. Přestože ředitel obviněn nebyl, tak je společně se Zdeňkem Hřibem, (předsedou dozorčí rady) manažersky odpovědný za to, co se v DPP poslední roky děj,“ uvedl člen dozorčí rady Ondřej Prokop (ANO), který zároveň vyzývá k rezignaci i náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba. „Není možné, aby pan Hřib jako předseda dozorčí rady dělal, ze se ho celá situace v DPP netýká,“ dodal Prokop.

Witowski přitom neviděl důvod ke své rezignaci, do výběrového řízení na nového šéfa městské firmy se přihlásí. „K moji rezignaci není právní, ani jiný důvod. Jak jsem opakovaně řekl v minulosti, pokud bude vypsáno výběrové řízení na pozici generálního ředitele DPP, přihlásím se do něj," uvedl Witowski. Dodal, že primátor vyzval k rezignaci obviněné členy představenstva podniku, což on není. K rezignaci nebo jeho odvolání hned po zásahu v sídle dopravního podniku Witowskiho vyzval Zdeněk Hřib (Piráti). Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) vyzval k rezignaci obviněných členů představenstva podniku a k vypsání výběrového řízení na generálního ředitele minulý týden v pátek.

„Představenstvo od dozorčí rady obdrželo úkol, aby do 30. října připravilo výběrová řízení na uvolněná dvě místa v představenstvu, respektive uvolněná místa úseků generálního ředitele a personálního ředitele," řekl po pondělním jednání místopředseda dozorčí rady firmy Jakub Jiran (Piráti). Dodal, že konkurzy by pak měly být vyhlášeny 31. října.

Witowskiho se dlouhodobě zastávalo především hnutí Praha sobě, které ho do čela dopravního podniku před šesti lety přivedlo. Bývalý náměstek pro dopravu a člen dozorčí rady dopravního podniku Adam Scheinherr (Praha sobě) pro Witowskiho odchod neviděl žádný důvod. Výzvu k vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele ze strany primátora považuje za "kouřovou clonu", protože smlouvu na bezpečnostní systém metra, které se týkají nynější obvinění, pochází z dob vlády ODS a nyní je obviněn Jan Marek, kterého do dozorčí rady nominovala TOP 09. Ta je s ODS a KDU-ČSL součástí koalice Spolu.

„Witowski pro mne zajišťuje stabilitu podniku, naopak všechny ty problematické projekty, které na něj spadly z minulých vedení, se snažil řešit," řekl Scheinherr. Chybou vedení Prahy podle něj bylo, že jednání dozorčí rady svolalo až na pondělí, po osmi dnech od chvíle, kdy vypuklo policejní vyšetřování. „Já jsem žádal o svolání hned v pondělí, bohužel k tomu došlo až dnes, a tak mohli být obvinění odvolaní až nyní," dodal.

Místo Witowskiho byl do představenstva zvolen dozorčí radou ekonomický ředitel dopravního podniku Jiří Pařízek, pětičlenné představenstvo tak zůstává usnášeníschopné. Pařízek byl v letech 2012 až 2015 pražským radním pro oblast dopravy a současně předsedou výboru pro dopravu pražského zastupitelstva za TOP 09.

V sídle DPP v pondělí zasahovali policisté a pražské vrchní státní zastupitelství poté oznámilo obvinění řady fyzických a právnických osob, mezi které podle informací e15 patří členové představenstva dopravního podniku Marek Kopřiva a Jiří Špička, člen dozorčí rady dopravního podniku Jan Marek, bezpečnostní ředitel Bohdan Frajt, projektový manažer komplexního bezpečnostního systému pro pražské metro Michal Studnička. Jan Marek rezignoval ze svých funkcí v pražském dopravním podniku, Plzeňských městských dopravních podnicích a plzeňské radnici hned poté, co e15 zveřejnila, že je trestně stíhán.