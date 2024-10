Nejnovější trestní stíhání lidí okolo pražského dopravního podniku navazuje na kauzu Dozimetr, policisté se zajímají mimo jiné i o zakázku na bezpečnostní systém v metru, který od roku 2010 pro pražský dopravní podnik zajišťuje společnost AŽD Praha. I v jejím sídle podle informací e15 v pondělí zasahovala policie a společnosti i jejímu jednateli bylo podle informací e15 sděleno obvinění.

Obviněni jsou členové představenstva dopravního podniku Marek Kopřiva a Jiří Špička, člen dozorčí rady dopravního podniku Jan Marek, bezpečnostní ředitel Bohdan Frajt, podnikatelé Jindřich Špringl starší a Jindřich Špingl mladší, Michal Studnička a Pavel Dovhomilja a také jednatel společnosti AŽD Praha Roman Juřík. Bylo také zahájeno trestní stíhání tří společností, a to firem Analogia, Information Systems Factory Group a AŽD Praha. Vrchní státní zastupitelství konkrétní jména osob a firem nekomentovalo.

Mezi obviněnými není generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski, kterého ale šéf dozorčí rady a náměstek primátora Zdeněk Hřib přesto vyzval už v pondělí k rezignaci. Witowski ale podle svých slov podával policii jen vysvětlení k celé věci. „V pondělí jsem byl vyšetřovateli požádán o součinnost a podání vysvětlení v tomto případu, které jsem celý den poskytoval. Nejsem z ničeho obviněn. Představenstvo DPP je usnášeníschopné,“ řekl.

Muž s pozoruhodnou minulostí

Jedním z nových jmen, o kterém se dosud v souvislosti se zásahem v dopravním podniku nemluvilo, je místopředseda dozorčí rady Jan Marek, který mimo jiné předsedal hodnotící komisi na stavbu linky metra D.

„Jsem s rodinou a jsem v pořádku na svobodě. Mám své vysvětlení, proč jsem byl obviněn, ale zatím to nebudu komentovat,” uvedl pro e15 Marek. Do funkce ho nominovala už v minulém volebním období TOP 09, ale nyní má mnohem blíž k hnutí ANO. V domovské Plzni je stále místopředsedou představenstva Plzeňských městských dopravních podniků, tentokrát však za hnutí ANO. Marek je také za ANO členem majetkové komise plzeňské radnice, a dokonce se účastnil zasedání krajského zastupitelského klubu ANO, kam ho přivedl současný primátor za Babišovo hnutí Roman Zarzycký.

Jan Marek má navíc velmi zajímavou podnikatelskou minulost. Byl členem orgánů několika developerských firem původem plzeňského podnikatele Roberta Schneidera, který založil a vlastnil stejnojmenný masokombinát a dodnes provozuje řetězec uzenin Zeman. Kromě toho je významným pražským developerem. Marek také působil jako člen představenstva investičního fondu Pilseninvest, a to v roce 2010 krátce poté, co beze stopy zmizel plzeňský fotbalový boss Miroslav Kříž. Členkou představenstva tohoto investičního fondu byla před Markovým příchodem Křížova dcera Alena Kubešová. Nejzajímavější ale je, že Jan Marek v minulosti působil také jako jednatel několika firem klatovského exekutora Dalimila Miky, a to i v roce 2017, kdy tyto firmy sponzorovaly hnutí ANO.

Stopy Dozimetru

Ve zmíněném trestním řízení je také obviněno několik lidí, kteří figurují v kauze dozimetr. Například majitel firmy Analogia Jindřich Špringl. Policisté ho navrhli letos v květnu obžalovat v jedné z větví kauzy Dozimetr, která se týká výběrových řízení na zakázky pražského dopravního podniku. Špringl měl pomoci uplácet bývalého člena dozorčí rady DPP Michala Zdeňka. Hlavním aktérem údajně byl dnes již zesnulý podnikatel Petr Adam, který podle policie spáchal sebevraždu. Ten měl nabídnout Zdeňkovi půlmilionový úplatek za to, aby nebránil stamilionové zakázce na rádiový systém dopravního podniku a kamery v metru. Část úplatku mu měl dokonce předat, Zdeněk ale případ policii nahlásil a obálku s penězi jim odevzdal.

Mezi obviněnými po pondělním zásahu je také další obžalovaný v kauze Dozimetr Pavel Dovhomilja. Ten však uzavřel se žalobcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu, od počátku s policisty spolupracoval a o trestné činnosti obžalovaných opakovaně vypovídal na policii. Jeho společnost Information Systems Factory Group je od pondělí také mezi obviněnými.

Hlavní větev kauzy Dozimetr se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Policie v této části kauzy na konci října 2023 obvinila jedenáct lidí. Mezi nimi je i někdejší pražský politik Petr Hlubuček nebo podnikatel Michal Redl. Podle policie organizovaná skupina v čele s Redlem systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.