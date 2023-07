Senát schválil česko-americkou dohodu o obranné spolupráci | e15.cz

„V době, kdy nedaleko našich hranic stále probíhá brutální ruská vojenská agrese, je v bezpečnostním zájmu České republiky prohloubit obrannou spolupráci právě s USA,“ uvedla Černochová. „Dohoda nedává ozbrojeným silám právo pobývat na českém území,“ řekla ministryně.

Česká vláda schválila dohodu s USA letos v dubnu, v květnu ji ve Spojených státech podepsala ministryně obrany Jana Černochová. Zhruba čtyřicetistránkový dokument se zabývá mnoha oblastmi, které mohou souviset s možnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Jde tak o jakési rozšíření běžné Severoatlantické smlouvy, kterou má Česko s každým státem, jenž je členem NATO. Vznik americké základny na českém území neřeší, zdůrazňují představitelé vlády.

„Sjednání dohody je krokem k posílení obranné spolupráce se Spojenými státy a tím i k posílení naší obranyschopnosti v době, kdy nedaleko našich hranic probíhá brutální ruská vojenská agrese a obecně se výrazně zhoršuje globální bezpečnostní prostředí,“ uvedlo ministerstvo obrany na svých stránkách.

„Je to klasická mezinárodní smlouva mezi dvěma suverénními státy, která pouze upravuje podmínky pro potenciální budoucí vztahy. Já tuhle smlouvu jednoznačně vnímám jako něco, co se prostě musí odehrát a co je v našem vlastním zájmu, pokud chceme, aby v případě potřeby věci fungovaly hladce, když to budeme potřebovat,“ řekl v nedávném rozhovoru s E15 diplomat a šéf zahraničního odboru na Pražském hradě Jaroslav Zajíček.