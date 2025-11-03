Senior, který napadl Babiše na volebním mítinku, dostal podmíněný trest
Senior, který před sněmovními volbami napadl na volebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku předsedu hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí, dostal podmíněný trest. Rozhodl o tom okresní soud ve Frýdku-Místku. České televizi (ČT) to řekl dozorový státní zástupce Miroslav Nogol. Žalobce s trestem nesouhlasí, navrhoval totiž také peněžitý trest. Proti rozhodnutí podal odpor. Případ tak projedná soud v hlavním líčení, uvedla ČT.
„Byl uložen podmíněný trest odnětí svobody dvanácti měsíců, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu dvou let,“ řekl ČT Nogol. Soud řešil případ ve zkráceném řízení. Nebylo tedy klasické hlavní líčení před veřejností, soud pouze neveřejně rozhodoval o návrhu státního zástupce na potrestání. Nogol však kromě podmínky navrhoval ještě peněžitý trest.
Incident se stal 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou ranou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici.
Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.