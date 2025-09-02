Babiš zasažen berlí: Policie vyšetřuje incident na předvolebním mítinku jako výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví
Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě výtržnictví i z pokusu o ublížení na zdraví. Obviněn ještě nebyl, sdělila mluvčí krajské policie Soňa Štětínská.
„Kriminalisté nadále s podezřelým mužem pracují. Pracují nejen s jeho výpovědí, jsou také v kontaktu s panem Babišem a při incidentu zraněnou ženou, rovněž s dalšími osobami,“ uvedla policie. Případ si podle Štětínské převzali krajští kriminalisté. „V této chvíli jej prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ řekla.
Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi. Babiš po útoku odjel na vyšetření do nemocnice. Večer na síti X napsal, že mu lékaři doporučili klid, zrušil proto dnešní program v Olomouckém kraji. Mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinov řekla, že se k případu nemocnice nebude vyjadřovat.
VIDEO: Juchelka z ANO popsal napadení Babiše na mítinku: Padlo několik ran holí do spánku
Incident se stal v pondělí okolo 16:00. Babiše podle Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Kromě předsedy ANO byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah zranění bude také předmětem šetření. Poslanec Aleš Juchelka, který Babiše jako dvojka moravskoslezské kandidátky doprovázel ,řekl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. „On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice,“ řekl. „Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT,“ dodal Juchelka.
Babiš v Moravskoslezském kraji vede kandidátku ANO v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Ve středu a ve čtvrtek má Babiš opět program v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program. Volby budou 3. a 4. října.