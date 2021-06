Slovanská epopej se vrátí do Moravského Krumlova. Tamní zámek prošel úpravou za 58 milionů | E15.cz

Slovanská epopej Alfonse Muchy by mohla být na zámku v Moravském Krumlově k vidění už v červenci. ČTK to dnes řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09). Smlouvu o zápůjčce díla schválilo dnes vedení Prahy. Podle Třetiny se uskuteční převoz rozměrných pláten natřikrát nejpozději do čtyř týdnů. Nejdřív ale musí půjčení s konečnou platností schválit zastupitelstva Moravského Krumlova i Prahy. Moravský Krumlov upravil pro epopej zámek za 58 milionů korun.

Radní Prahy dnes doporučili zastupitelstvu schválit smlouvu o zápůjčce, podle Třetiny bude zastupitelstvo hlavního města rozhodovat ve čtvrtek, zastupitelé Moravského Krumlova se sejdou dnes. "Až se vše poschvaluje, může nastat stěhování. Řešit to bude stěhovací firma. My už máme prostory připravené a nachystané," uvedl Třetina.

Převoz nebude najednou. "Bude to tak natřikrát, ale není to horizont měsíce, ale dvou až tří týdnů, maximálně čtyř. Chceme mít epopej co nejrychleji," uvedl Třetina. Město zajišťovalo pro epopej vhodné podmínky, proto upravilo zámek za 58 milionů, což byla podmínka pro zápůjčku. Z toho 43 milionů pokryla dotace od státu, deset milionů dal kraj a zbytek město. Na zámku bude podle starosty fungovat objednávkový systém a standardní podmínky pro návštěvu galerií. Výši vstupného zatím Třetina neuvedl.

Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře.

Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Odtud je někdejší vedení Prahy nechalo před více než deseti lety odvézt, což tehdy radní zdůvodnili špatným stavem moravskokrumlovského zámku, který díla ohrožoval. Poté byla střídavě ve Veletržním paláci v Praze, v depozitáři nebo zapůjčena do ciziny.