Poslanci debatují o omezení červnové valorizace důchodů | e15.cz

Od úterka trvá v poslanecké sněmovně schůze k omezení červnové valorizace důchodů. Vláda plánuje ve stavu legislativní nouze prosadit novelu zákona o důchodovém pojištění, která od června oproti nedávným předpokladům připraví seniory a také invalidy či vdovy a vdovce o tisíc korun měsíčně. Opozice se snaží jednání blokovat a zrychlené schvalování penzijní novely v legislativní nouzi zpochybňuje stejně jako zdůvodnění takového postupu hrozbou značných hospodářských škod. Sněmovní debatu provázejí rozsáhlé obstrukce, dosud trvala asi 45 hodin. K nynějšímu hlasování se dolní komora propracovala po 58 hodinách od úterního zahájení jednání.

Několikahodinové projevy Okamury a Babiše

Schválení programu předcházela ve středu zhruba sedmihodinová debata. Předseda opozičního ANO Andrej Babiš během ní vystoupil s více než tříhodinovým projevem, lídr SPD Tomio Okamura na rozdíl od svého úterního sedmihodinového vystoupení tentokrát hovořil jen přes dvě hodiny. Netajili se přitom tím, že záměrem jejich dlouhých projevů je zablokovat hlasování o vládním návrhu.

Babiš ve své řeči odběhl daleko od tématu penzí. Vládě vytýkal například odklad stavebního zákona nebo nedostatečnou potravinovou soběstačnost Česka. Opět vládu vyzval, aby návrh zákona o snížení valorizace penzí stáhla a projednala jej s opozicí.

Stávající starobní důchod činí v průměru 19 440 korun, což je už teď historicky nejvyšší číslo, a v červnu i po nižší valorizaci přesáhne 20 tisíc korun. Jde také o rekordní poměr průměrné penze vůči průměrné mzdě, který vždy dosahoval přibližně 41 procent, zatímco nyní se blíží 50 procentům.

„Stáhněte ten návrh dokud je čas,“ řekla v úterý na úvod svého proslovu předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, která už předem avizovala, že si do sněmovny vezme spacák a natočila o tom i video na své sociální sítě. Očekává se tak, že schůze bude trvat dlouho.

VIDEO: Rostoucí důchody jsou problémem pro rozpočet

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je změna nutná, v opačném případě by penzijní systém začal krachovat a do budoucna by přestal být udržitelný. Pokud by vláda novelu zákona neprosadila, letos vzrostou výdaje na důchody po výjimečné červnové valorizaci způsobené inflací o 34,4 miliardy korun a v příštím roce o 58,8 miliardy. Navrhovaná předloha sníží tyto částky o více než polovinu.

O úpravě schématu pro mimořádné valorizace rozhodl kabinet minulé pondělí. Oproti předpokládaným 1770 korunám, o něž měly v průměru penze od června už potřetí výjimečně vzrůst, to má být pouze o 760 korun. Všichni mají dostat plošně přidáno 400 korun, zásluhová procentní část se zvýší o 2,3 procenta. Podle nynějších pravidel by se zásluhový díl zvedl o 11,5 procenta.

Opozice vytýká vládě, že s návrhem přišla až nyní. Na schůzi Poslanecké sněmovny slíbila koaličním zákonodárcům „peklo“. „Obstrukce dávají smysl proto, aby to vláda nestihla prosadit,“ řekla Schillerová.

Vláda argumentuje tím, že ministři se přesné parametry červnové valorizaci dozvěděli až z dat Českého statistického úřadu, která získali 10. února. „Po třech dnech se vláda rozhodla, spustila připomínkové řízení. A v pondělí 20. února jsme to schválili. Uděláme všechno proto, aby změna zákona prošla,“ uvedl Stanjura.