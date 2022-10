Snížení důchodů prominentům komunistického režimu má postihnout 3000 lidí | E15.cz

Snížení starobních důchodů prominentům bývalého komunistického režimu o 300 korun za každý i započatý rok ve funkci by se týkalo zhruba 3000 lidí. Na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny, na kterém chce pozměňovací návrh předložit, to uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Seznamy bývalých funkcionářů by měl sestavit Ústav pro studium totalitních režimů tak, aby se změna mohla připravit v příštím roce a snížení by mohlo nastat v roce 2024.