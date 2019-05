Soudy čekají výrazný nárůst počtu bankrotů | E15.cz

Soudy proto žádají o peníze na posily. O jakou částku by se mělo jednat, ale neuvedly. „Apelujeme na ministerstvo spravedlnosti, abychom mohli realizovat nezbytná personální a materiální opatření,“ uvedl za kolegium předsedů krajských soudů šéf českobudějovické instituce Milan Tripes.

Zvýšený zájem o oddlužení se očekává kvůli změkčení dosavadní vstupní podmínky, týkající se schopnosti splatit v pěti letech aspoň třicet procent závazků. Varianty budou od začátku června dvě. Podle první bude třeba uhradit za tři roky nejméně 60 procent dluhů. Druhá stanovuje, že pokud daný člověk ani do pěti let neumoří třetinu pohledávek svých věřitelů, rozhodne o jeho možném oddlužení soud. Zajímat ho bude hlavně to, zda se o splácení snažil tím, že pracoval.

Ministerstvo spravedlnosti na dotazy deníku E15 nereagovalo. Bývalý šéf rezortu Jan Kněžínek (ANO) zajištění potřebného zázemí slíbil. Místopředseda Krajského soudu v Ostravě Rostislav Krhut míní, že dynamika nárůstu počtu návrhů na oddlužení bude ohromná a málokdo si ji uvědomuje. Připomněl, že podle aktuálních statistik je v exekuci přes osm set tisíc lidí, téměř desetina dospělé populace.

„Může nastat chaos. Pak už by musely fungovat samostatné insolvenční soudy,“ řekl Krhut s tím, že případy kladou stále větší nároky na odbornost zaměstnanců jak soudů, tak insolvenčních správců.

Ti kritizují ministerstvo za to, že nestihlo připravit nové a jednodušší formuláře pro žádosti o bankrot. Do podzimu tak budou muset zřejmě využívat staré formuláře, které jsou podle správců zbytečně komplikované.