Spor o hořící haldu v Ostravě eskaluje. Státní podnik žádá prověření ministerstva
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- Státní podnik Diamo podal podnět k Nejvyššímu státnímu zastupitelství (NSZ), aby prověřilo postup ministerstva životního prostředí (MŽP) v kauze heřmanické haldy v Ostravě.
- Důvodem je zejména to, že úřad odebral případ České inspekci životního prostředí (ČIŽP) a zastavil řízení s firmou podezřelou z nelegálního navážení odpadu, uvedl v pondělí server Neovlivní.cz.
- Vyjádření MŽP, v jehož čele stojí Igor Červený (Motoristé), ČTK zjišťuje.
Diamo podle serveru přistoupilo k uvedenému kroku v souladu s ministerstvem průmyslu a obchodu, pod které spadá. Web rovněž uvedl, že ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) pověřil zapojením do případu haldy premiér Andrej Babiš (ANO).
„Nesouhlasíme s rozhodnutím ministerstva životního prostředí. Chceme využít všechny opravné prostředky a také chceme, aby vyšší instance, v tomto případě NSZ, rozhodla, zda postup ministerstva byl v souladu se zákonem," odůvodnil pro web podání podnětu Tomáš Indrei, mluvčí Diama, které má na starosti sanaci ekologických zátěží. Detaily podnětu ale nejsou podle serveru známé a nevyjádřil se k nim ani mluvčí Havlíčkova resortu Tadeáš Provazník. „Do ukončení vyšetřování se k případu nebudeme vyjadřovat," uvedl pouze.
Podle Neovlivní.cz ministerstvo průmyslu požádalo o stanovisko ohledně dění na haldě i hasičský sbor a jeho zpráva má být hotová na přelomu roku.
Halda šíří škodlivé látky
Haldu neboli odval Heřmanice o rozloze asi 103,5 hektaru tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven a Diamo ji provozuje od roku 2002. Halda uvnitř hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavená. Kvůli haldě vzniklo několik sporů.
Počátkem října pražský městský soud odmítl žalobu Diama proti postupu MŽP v případu oddělovací vzdušné stěny na haldě. Stěnu, která měla bránit prohoření haldy směrem ke skládce chemických odpadů, budovala pro Diamo od roku 2014 do léta 2022 společnost Ridera Bohemia. Diamo kvůli stěně koncem roku 2023 podalo trestní oznámení na neznámého pachatele. Uvedlo tehdy, že je výplňový materiál stěny hořlavý a neodpovídá požadavkům. Podle Ridery je ale materiál certifikovaný a v pořádku, dokládá to řadou posudků. Policie případ po roce uzavřela, podle ní nešlo o trestný čin. ČIŽP sdělila, že má k dispozici řadu znaleckých posudků potvrzujících funkčnost stěny. MŽP prověřování kauzy ale odebralo ČIŽP a ukončilo ho bez nalezení viníka.
Diamo podle dřívějšího vyjádření mluvčího zpochybnilo žalobou zejména převzetí přestupkového řízení ministerstvem od ČIŽP a následný postup ministerstva vůči podniku jako poškozenému. Soud se ale podle něj zákonností postupu věcně nezabýval, protože žalobu odmítl z procesních důvodů.
Ministerstvo už dřív uvedlo, že případ haldy převzalo poté, co zjistilo závažné nedostatky v postupu ČIŽP. Minulý měsíc ale MŽP sdělilo, že své rozhodnutí o ukončení řízení prověří. Podle článku Seznam Zpráv úředník ministerstva do rozhodnutí zkopíroval celé pasáže argumentů Ridery.