Spor o peníze pro zdravotnictví: Vojtěch chce investovat do nemocnic | E15.cz

Komunisté začnou v březnu jednat s ministry financí a zdravotnictví Alenou Schillerovou a Adamem Vojtěchem (oba ANO) o zvýšení plateb za státní pojištěnce o 3,5 miliardy korun. Strana, která drží vládu u moci, tím podmiňuje souhlas s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Vojtěch však upřednostňuje investice do nemocnic, s nimiž počítá plán přijatý kabinetem.

„Prioritám pana ministra rozumím. V dohodě s hnutím ANO o toleranci vlády ale stojí, že nebude zvyšována spoluúčast pacientů,“ řekla deníku E15 šéfka rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Míní, že systém veřejného zdravotního pojištění potřebuje více peněz pro zachování kvalitní a dostupné péče. „Zvýšení plateb za děti, důchodce nebo nezaměstnané navrhujeme v rozumné výši. Myslím, že bychom se mohli dohodnout,“ dodala.

Vojtěch naopak trvá na nutnosti modernizovat nemocnice, protože některé jsou ve špatném stavu. Chystá sedm strategických projektů za 11,6 miliardy korun.

„Potřebujeme peníze na rozjezd velkých investic, to je nyní prvořadé. Ale samozřejmě chceme dořešit i peníze za státní pojištěnce,“ uvedl.

Komunisty požadovaný růst plateb může být nižší než v posledních letech, kdy stát od roku 2016 pravidelně přidává tři až 3,5 miliardy ročně. „Pokud se navýší investice do nemocnic, mohlo by to být méně,“ podotkl ministr.

Vostrá argumentuje tím, že za každého z 5,9 milionu státních pojištěnců stát hradí něco málo přes tisícikorunu, což ve srovnání s odvody zaměstnanců a firem za nedostatečné. I lidé pobírající minimální mzdu posílají spolu se svými zaměstnavateli téměř dva tisíce, z průměrné mzdy pak zdravotní pojištění ukrojí 4,5 tisíce.

Stejný názor mají i zástupci pravicových stran. „Je nekorektní, když stát hradí tak málo,“ uvedl místopředseda TOP 09 Vlastmil Válek.

Současný požadavek KSČM velice pravděpodobně nebude jediný. Při loňských licitacích o rozpočet například prosadila přidání 600 milionů sociálním službám nebo 300 milionů korun obcím na nákup vlastnických práv ke kanalizacím a vodovodům.

Co chtějí komunisté

- Navýšení plateb za státní pojištěnce, jako jsou děti, důchodci, nezaměstnaní nebo rodiče na mateřské dovolené o 3,5 miliardy korun.

- Úpravu v současnosti Poslaneckou sněmovnou projednávané vládní novely zákoníku práce, aby ustanovil nárok na pět týdnů dovolené místo čtyřtýdenního placeného volna. Podporu však KSČM zatím nalézá jen u ČSSD.