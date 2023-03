Stanjura chce stavět byty v Praze na Bohdalci | e15.cz

Na několikahektarovém území na pražském Bohdalci, které čeká léta na revitalizaci, chce stát postavit stovky bytů. Území měla původně získat Praha výměnou za pozemky pod nemocnicí Bulovka, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ovšem několik let vyjednávanou dohodu před několika měsíci zrušil a rozhodl ponechat areál Bohdalec-Slatiny v majetku státu. Stanjura se nyní snaží s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) najít způsob, jak by mohlo město se státem ve výstavbě bydlení spolupracovat. Území je totiž natolik složité, že to stát vlastními silami zřejmě nezvládne.

„Hodinu a půl jsme si o tom povídali a dohodli se, že bychom to území zastavovali společně. Scelí se tam pozemky, stát zajistí financování, bude jednat s bankami a město pomůže novou čtvrť postavit,“ popsal únorovou schůzku s ministrem financí Svoboda, který se po více než deseti letech vrátil do primátorského křesla. Další schůzku má mít v dubnu, do léta by mohla být dohoda hotová.

Stát v současnosti pozemek o více než čtyřech hektarech, o který projevila zájem Praha, zpeněžuje, neboť tam pronajímá některé nemovitosti. „Nejsou tak pro stát zátěží a nájemné je příjmem státního rozpočtu,“ uvedl Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva. „Ministerstvo financí po zvážení všech okolností doporučilo, aby si stát tento pozemek v současnosti ponechal jako strategickou majetkovou rezervu státu s výhledem případného budoucího využití pro výstavbu cenově dostupného nájemního bydlení. Mimo jiné z toho důvodu, že tyto pozemky navazují na další pozemky a stavby o výměře zhruba 2,5 hektaru, které jsou rovněž ve vlastnictví státu,“ dodal Fous.

„Státu držím palce. Jestli je dohoda, že bude stát spolupracovat s městem, tak jsem jedině pro,“ řekl pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN), který byl u vyjednávání původní dohody o směně pozemků. Za pozemky pod nemocnicí Bulovka, které nyní patří městu, měla Praha od státu získat Karlínská kasárna, dům v Hybernské ulici a velkou část areálu Bohdalec-Slatiny. Místo posledního jmenovaného má metropole získat parky, sportoviště a další pozemky, které město chce také získat, ale na kterých nebude moci přirozeně stavět byty. „Je to holt politika, asi se ji stále učím,“ nechtěl více komentovat částečně zkrachovalé jednání Hlaváček.

Podle Hlaváčka bude nejobtížnější příprava a scelení stavebních pozemků na Bohdalci. Velkou část vlastní stát, ovšem další pozemky spravují městská část, Celní správa a řada soukromých vlastníků. „Je tam potřeba protáhnout tramvaj, aby mělo smysl do území investovat. Je tam hodně přírodních prvků, železnice, budou tam odstavy pro vysokorychlostní trať,“ uvedl Hlaváček, podle kterého jde o složitější území než třeba brownfield Bubny, který se má přeměnit v novou čtvrť s novou budovou filharmonie. „Jestli si někdo představuje, že to je pozemek, kde se bude hned stavět, tak vůbec neví, o čem mluví,“ dodal. Klíčovou dohodu se všemi aktéry v území bude podle Hlaváčka spíše schopen vyjednat magistrát než stát, který by měl mít ovšem lepší pozici u bank.

Jasno zatím není o tom, kolik by na místě mohlo vzniknout bytů a jak vysoká by měla investice být. Zatímco Svoboda mluví o tisících bytech, podle Hlaváčkova týmu jde spíše o vyšší stovky. Město původně odhadovalo 500 až 600 bytů, optimističtější odhady počítají s 800 až tisícem bytů, bude ovšem záležet na množství škol, školek, obchodů a dalších služeb. Metropolitní plán zde připouští až šestipatrové domy.

Na nezastavěném území mezi Michlí, Vršovicemi a Zahradním Městem, které je ohraničeno železnicí, byla dříve mimo jiné dělnická kolonie. Žili zde váleční veteráni a dělníci, kteří stavěli železnici. Domy byly v padesátých a šedesátých letech většinou zbourány, nyní jsou na místě zahrádky, černé stavby a odstavené železniční vagony.

VIDEO: Byty v roce 2023 zlevní