Starostové a TOP 09 vytvoří koalici pro evropské volby. Jedničkou bude Pospíšil | E15.cz

Zástupci Starostů a nezávislých a TOP 09 se dohodli na koaliční spolupráci v květnových volbách do evropského parlamentu. Nyní ladí koaliční smlouvu, kterou by měli koaliční partneři příští týden představit. Politici se již dohodli na pořadí na kandidátce a první místo by mělo připadnout TOP 09, potvrdil její předseda a europoslanec Jiří Pospíšil.