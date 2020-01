Starostové chtějí zrušit jedno z ministerstev | E15.cz

Ministerstvo zemědělství by se mělo sloučit s ministerstvem životního prostředí, navrhují poslanci za Starosty a nezávislé. Nahradit by je mělo nové ministerstvo pro udržitelný rozvoj. Návrh je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. O spojení obou rezortů mluvil již dříve i premiér Andrej Babiš (ANO), narazil ale na nesouhlas koaliční ČSSD.

„Ukazuje se, že kvůli stávajícímu rozdělení kompetencí nedokáže stát flexibilně reagovat na výzvy, které přinášejí globální změny klimatu,“ komentovala návrh poslankyně Starostů Jana Krutáková. „Dnes jdou obě ministerstva často proti sobě a my potřebujeme, aby tohle zápolení skončilo,“ dodala. Ministerstvo životního prostředí se například loni dostalo do sporu s ministerstvem zemědělství kvůli protierozní vyhlášce.

Starostové přiznávají, že kvůli sloučení kompetencí obou ministerstev by mělo opatření jednorázový negativní dopad na státní rozpočet. Ten však nevyčíslili.

„V dlouhodobém horizontu lze naopak očekávat pozitivní přínos na výdajové stránce státního rozpočtu právě v důsledku financování pouze jednoho rezortu,“ píše se v návrhu Starostů.

Ministerstvo zemědělství s Miroslavem Tomanem (ČSSD) v čele s nápadem nesouhlasí. „Návrh na sloučení ministerstev považujeme za nesystémový a budeme k němu uplatňovat negativní stanovisko,“ řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. „Návrh sice vychází z představy spojení tematicky blízkých oblastí pod jeden rezort, avšak takto zásadní změna by vyžadovala dlouhodobější celospolečenskou diskuzi,“ dodal.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sloučení prosazoval už před sněmovními volbami, do koaliční smlouvy se však návrh nedostal. Také premiér Babiš je pro. Prosadit by to ale podle něj šlo jen v případě, že by hnutí vládlo samo. Proti slučování se totiž dlouhodobě stavějí sociální demokraté.

„Ten nápad není nic nového. Určitě by se dala sloučit řada ministerstev. Při našem volebním systému je to ale nereálné,“ řekl deníku E15 Babiš. Premiér by rád kromě zmíněných rezortů sloučil také tři ekonomické rezorty – dopravy, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Také by spojil ministerstvo práce a sociálních věcí s rezortem zdravotnictví. „Ušetřili bychom čtyři ministerstva,“ řekl premiér.