On-line hazard čeká větší regulace, plánuje stát | E15.cz

Češi a Češky loni za hazard utratili 249,5 miliardy korun, prohráli 31,3 miliardy. Podle ministerstva financí je už více než 45 procent všech peněz vložených do hazardních her utraceno v on-line prostředí. Jen u kurzových sázek na internetu vzrostl objem sázek mezi lety 2017 a 2018 o zhruba pět procentních bodů na 25 procent celého trhu. Podíl částek prohraných v on-line hazardních hrách pak stoupl o sedm procentních bodů. V roce 2017 připadalo z celkového objemu prohraných částek 22 procent na on-line hazard, zatímco v roce 2018 už to bylo 29 procent. Maximální sázka u automatů činí sto korun v herně a tisíc korun v kasinu a on-line prostředí, maximální výhra v herně je 50 tisíc korun a v kasinu a na internetu půl milionu. Za hodinu je v herně možné prohrát až 45 tisíc korun, v kasinu a na webu až 450 tisíc.