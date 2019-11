Platy učitelů: Stávkovat mají tisíce škol, Babiš je nechápe | E15.cz

„V některých školách bude zajištěný dohled nad dětmi prvního stupně a stávkovat bude jen druhý stupeň, případně se zařídí podle aktuální situace. Školy, které mají už nasmlouvané výlety, exkurze a další akce, je samozřejmě mohou absolvovat. Nikoho ke stávce nenutíme,“ řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Dodala, že řada škol hovoří spíše o omezeném režimu.

Školy, které stávku podporují, budou označeny logem a rodiče se to mohou dozvědět například na internetových stránkách školy nebo ze žákovských knížek, a to nejpozději dnes.

Jak uvedlo ministerstvo školství, v některých školách se stávky může zúčastnit jen část pedagogů. Ředitelé škol proto musí vyhodnotit, zda taková škola zůstane otevřená. Do stávky se nezapojí například největší základní škola v ČR co do počtu žáků, která je v Boskovicích na Blanensku. Oproti tomu třeba v Olomouckém kraji se zavřou některé základní školy i gymnázia.

Odboráři chtějí růst tarifů učitelských platů o deset procent, zatímco Babiš se s šéfem rezortu Robertem Plagou (ANO) dohodl na zvýšení tarifů o osm procent. Další dvě procenta mají jít do nenárokové složky. Původně vláda slíbila pedagogům zvýšení platů o 15 procent.

„Stávka je úplně zbytečná, protože my na ni už nebudeme reagovat. Nechápu, proč to odboráři dělají. Otázka je, kdo za nimi stojí,“ řekl premiér.

Při debatě v Českém rozhlase uvedl, že nezáleží na tom, zda učitelé dostanou 15 procent napřesrok a další rok deset procent či naopak. Také Plaga nevidí důvod ke stávce, podle svých slov cítí Babišovu podporu.

Vláda se zavázala, že v roce 2021 budou učitelé brát minimálně 150 procent výše mzdy z roku 2017. Odbory však dlouhodobě žádají navýšení na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit už od příštího roku.