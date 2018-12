Štědrý rok Andreje Babiše: premiér a jeho kabinet budují sociální stát | E15.cz

Rozpočet na rok 2019 Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. Schodek dosáhne 40 miliard korun. S deficitním financováním úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury Jsou z něj financovány zejména stavby a opravy silnic a železnic, napřesrok fond dostane 86,3 miliardy korun, zhruba o 14 miliard korun více než v letošním roce. V prvním čtvrtletí roku 2019 vláda chce najít způsob, jak poskytnout čtyři miliardy korun krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy. Minimální mzda Od ledna se zvyšuje ze 12 200 na 13 350 korun. Tím vzroste i nejnižší úroveň zaručené mzdy, a to o 1150 až 2300 korun měsíčně. Pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin se tak bude pohybovat od 13 350 do 26 700 korun měsíčně. Pro minimální i zaručenou mzdu platí, že pokud odměna nedosáhne nejnižší stanovené úrovně, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozdíl doplatit. Platy ve státní sféře Platy ve veřejném sektoru se příští rok zvýší v průměru o osm procent, tarify vzrostou o pět procent. Navýšení platů představuje pro státní rozpočet dodatečné výdaje ve výši přesahující pětadvacet miliard korun. Letos činí výdaje státu na mzdy zhruba 190 miliard korun. Důchody Starobní penze od ledna vzrostou v průměru o 900 korun měsíčně, průměrný důchod tak bude činit více než 13 200 korun. Tisícovku navíc dostanou důchodci starší 85 let, kteří pobírají penzi déle než pětadvacet let. Odhlédnuto od zákonné valorizace, rozhodla se vláda přilepšit penzistům o 14 miliard korun ročně. Slevy jízdného Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě platí pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. Letošní náklady na zlevněné jízdné by měly pokrýt nespotřebované výdaje ministerstev z minulých let. Karenční doba Zaměstnanci by měli v prvních třech dnech nemoci dostávat 60 procent vyměřovacího základu mzdy, náklady by hradili zaměstnavatelé. Zaměstnavatelům se mají snížit o 0,2 procentního bodu odvody, což představuje zhruba 3,5 miliardy korun. Hospodářská komora spočítala dodatečné náklady firem až na pět miliard. Státní správa Od počátku příštího roku se má počet míst ve státní správě podléhajících služebnímu zákonu snížit o 860. Obsazena je v současnosti zhruba jedna třetina těchto pozic. Celkově zbude na úřadech 77 812 míst. Celkový počet zaměstnanců státu, tedy nejen úředníků, ale i lékařů, pedagogů a tak dál má naopak vzrůst o 16 305 na 469 737 lidí. Výdaje na platy zaměstnanců by se tak měly zvýšit o 23,3 miliardy na 209,7 miliardy korun.