Strany rozjely výběr kandidátů do krajských voleb | E15.cz

Přestože do příštích krajských voleb zbývá ještě rok, politické strany už nyní hledají kandidáty. Řada hejtmanů chce svou funkci obhajovat, jinde se zas hledají nové tváře a utvářejí koalice. Většina krajských organizací chce mít svého lídra vybraného do konce roku.

Mandát hejtmanky chce obhájit například Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve Středočeském kraji, podobně bude funkci obhajovat i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) nebo hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD). Naopak hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se mandátu vzdá kvůli těhotenství ještě letos. Jasno není kolem plzeňského hejtmana Josefa Bernarda (ČSSD), který oznámil, že kvůli názorovému rozkolu už nebude kandidovat za ČSSD. Není však vyloučeno, že by šel do voleb za jiné uskupení.

Funkci hejtmana by si chtěl udržet i Bohumil Šimek (ANO) v Jihomoravském kraji, zájem o jeho místo by však měl i bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO). „Rozhodovat bude vedení hnutí,“ řekl. O vedení kandidátky v jižní Moravě se mezitím strhl boj v ČSSD. Do čela kandidátky chce poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, kterou nominovalo vedení sociální demokracie. „V naší situaci to není žádná lehká mise,“ řekla Valachová s poukazem na slabé výsledky ČSSD. Regionální buňky však preferují náměstka hejtmana Marka Šlapala a říjnový souboj obou politiků o hlasy straníků dopadl nerozhodně.

Další strany nyní jednají o koalicích. Nejčastěji se spojují TOP 09 a STAN, třeba v ústeckém či středočeském kraji, jinde se pojí s lidovci nebo ODS. Vlastní projekt chystá také Netolický, který chce ke straníkům ČSSD připojit další osobnosti. Piráti si naopak věří a do voleb chtějí jít samostatně, významně posílit chce i ODS.