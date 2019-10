Vnitro chce zrušit dvoudenního hlasování ve volbách | E15.cz

Nejzásadnější novinkou je návrh na zrušení dvoudenního hlasování. Volit by se mělo nově jen v pátek od sedmi do dvaadvaceti hodin.

„Česká republika je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Jde o systém neefektivní a zpochybňovaný často i z pohledu bezpečnosti,“ uvedlo vnitro. Kritici totiž často upozorňovali na možnost manipulace s urnou přes noc. Platit by to mohlo již pro volby do sněmovny v roce 2021.

Opoziční poslanci vesměs souhlasí, stát by mohl na zrušení druhého dne voleb podle nich ušetřit. „Obávám se ale, že by to bylo doprovázeno snížením volební účasti,“ míní poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Nově také nemají lidé dostávat hlasovací lístky do schránek, dostali by je až ve volební místnosti. Pro řadu lidí přitom lístky bývají jediným signálem, že se volby vůbec konají. „Lidé jsou zvyklí, že je to v pátek a v sobotu,“ upozorňuje na riziko volební neúčasti pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Výpadek jednoho volebního dne chce vnitro kompenzovat možností hlasovat v předstihu. „Obecní úřady umožní voličům hlasovat v předstihu v pondělí a ve středu v týdnu, kdy proběhnou volby,“ uvedli předkladatelé. Úřad musí v každém dni umožnit lidem volit v průběhu alespoň dvou hodin.

Změny pro Čechy v zahraničí

Zásadní změnou má být také zavedení korespondenčního hlasování pro Čechy v zahraničí, což se již několikrát marně pokusila prosadit opozice. Zjednodušit se má také vydávání voličských průkazů.

Zavedení všech změn je podle ministerstva podmíněno elektronizací celého systému, a zejména zavedením jednotného seznamu voličů. Počítá se i s pilotním pokusem sčítat hlasy strojově.