Hřib přehlídl výplatu 50 tisíc měsíčně

Zdeněk Hřib si podle portálu Neovlivni.cz od června nechal posílat 50 tisíc za angažmá v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding. Přitom zákon jasně stanovuje, že jde o střet zájmů. Z celé záležitosti obvinil účtárnu příslušné firmy.

Hřib je uvolněný zastupitel. Mluvčí magistrátu Vít Hofmann uvedl, že žádný plat ani jinou odměnu za to pobírat neměl. „Ukládá to i zákon o střetu zájmů,“ uvedl pro portál PrahaIn. V Pražské energetice Holding má město podíl zhruba 51 procent.

Redakce portálu Neovlivni.cz ověřila v Pražské energetice, že peníze na účet Hřibovi opravdu chodily. Sám to následně přiznal na stranickém fóru a jeho spolustraníci se do něj ostře pustili.

„To je mi líto, že ses stal obětí této fatální chyby úředníků z účtárny. Člověk se dostane do potíží, ani neví jak. Číslo tvého účtu jim asi prozradil Ondra Prokop (politik ANO, pozn. red.) v rámci politického boje. Nebo se koukli do skleněné koule, protože Ty jsi jim ho neposkytl,“ reagovala na Hřibovo vysvětlení stranická kolegyně a další náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Hřib však tvrdí, že za to může účtárna holdingu. „Díky chybě účtárny PRE mi sice původně něco posílali, ale už se jim podařilo vysvětlit, že podle zákona mi nic posílat nemají, uznali to a posílat přestali,” uvedl minulý týden, konkrétně 27. listopadu ve 23:28 na stranickém fóru. A dodal: „Vše, co mi omylem poslali, jsem jim samozřejmě zase poslal zpátky.“

Kolik peněz mu přišlo, kdy to začal řešit a kdy peníze vrátil ale Hřib neuvedl.

Šéf Pirátů Hřib o kauze šokujících odměn pro asistentku na magistrátu i proč nechce být lídr • Pavlína Horáková

Roční odměna asistentce za 800 tisíc

Hřibův příběh vychází najevo ve stejném týdnu, kdy na jeho rivala – šéfa magistrátu Martina Kubelku, prasklo, že své asistentce přidělil štědré odměny.

Bývalá Kubelkova asistentka loni dostala mimořádné odměny v celkové výši 857 tisíc korun, podle ředitele bylo ale vše v souladu s právními předpisy. „Ředitel magistrátu musí okamžitě skončit. Pokud neodstoupí sám, primátor Svoboda by ho měl neprodleně odvolat,“ uvedl předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr. „Kubelkův úřad se tuto skutečnost snažil utajit a odmítal na mou žádost o informace o odměnách odpovědět,“ dodal místopředseda strany Jan Čižinský.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) odvolání ředitele odmítl. „Výše mimořádných odměn je výhradně rozhodnutím ředitele magistrátu, který koná v rámci své zákonné kompetence,“ vysvětluje Svoboda. „Za mě je velmi nešťastné, když se takto ve veřejném prostoru zneužívá téma odměn k šíření závisti a vyvolávání domněnek neoprávněnosti a zneužívání systému,“ dodal.

Zneužití digitální identity

INFO.CZ navíc ve středu zjistilo, že předseda pražské buňky Pirátů a zároveň poradce vlivné pražské radní Jany Komrskové Michal Kočí vytvořil a následně celý rok zneužíval digitální identitu místostarosty na Praze 10 Tomáše Peka (TOP 09). Jak INFO.CZ zjistilo, případem se zabývala policie, Kočí do protokolu odmítl vypovídat.

Kočí podle šetření policie loni vytvořil e-mailovou adresu „tom.pek@volny.cz“, která se na první pohled tvářila jako soukromá elektronická adresa místostarosty Prahy 10 Tomáše Peka (TOP 09). Tento e-mail pak poradce Jany Komrskové až do letoška zneužíval. Policie jasně potvrdila, že dotyčný e-mail byl registrovaný na telefonní číslo, které uvádí jako svůj kontakt právě poradce Jany Komrskové a předseda Pirátů na Praze 10 Michal Kočí.