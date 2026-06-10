TV Barrandov mění režim. Studio BTS končí, vysílání dočasně zachrání externí firmy
- Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost, všechny tři její kanály ale zatím díky externím firmám vysílají dál.
Dočasný provoz (v řádu měsíců) zajišťuje dceřiná společnost S-24; cílem je udržet hodnotu televize a najít pro ni nového majitele.
Kvůli konkurzu zahájila vysílací rada správní řízení o odnětí licencí pro kanály Barrandov Krimi a Barrandov Kino.
Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) ve středu na základě rozhodnutí soudu ukončila činnost. Všechny tři kanály televize Barrandov budou zatím vysílat dál prostřednictvím externích firem, řekl majitel Barrandova TS Jan Čermák.
„V návaznosti na rozhodnutí soudu BTS dneškem ukončuje činnost. Vysílání TV Barrandov zatím zajistí externí subjekty, samozřejmě při dodržení licenčních podmínek. O dalším vývoji budeme informovat,“ uvedl Čermák. Podle něj je stále obecně platí varianta, že firmu v konkurzu nebo její část někdo koupí, a proto televize stále vysílá.
O ukončení provozu BTS rozhodl pražský městský soud na konci května. Podle soudu byl provoz podniku ekonomicky a fakticky neudržitelný. Další vysílání všech tří kanálů má dočasně zajistit dceřiná společnost Čermákovy firmy S-24.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání také před dvěma týdny oznámila, že kvůli konkurzu zahájila s Barrandovem správní řízení o odnětí licencí pro vysílání kanálů Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Licenci na kanál TV Barrandov vlastní S-24.
Televize bude ještě vysílat
Čermák už dříve řekl, že televize bude ještě několik měsíců vysílat. “Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,„ uvedl Čermák.
Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Při její následné reorganizaci se podle soudu podařilo stabilizovat provoz, zejména výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim 2025 se společnost dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady. Další vývoj ale zásadně ovlivnily externí faktory představované zejména propadem reklamního trhu, umocněným geopolitickou situací a růstem cen energií.
Dohromady měly tři programy televize Barrandov, tedy TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino, v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.