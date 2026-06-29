Ústavní soud rozhodl, vláda ustoupila. Babiš teď žádá Pavla o velkorysé gesto
- Vláda doplnila prezidenta Petra Pavla do české delegace na summit NATO po zásahu Ústavního soudu.
- Premiér Andrej Babiš ale vyzval hlavu státu, aby se letošního summitu dobrovolně vzdala.
- Spor o zastupování Česka na summitu NATO tím zdaleka nekončí.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace pro summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Novinářům to po dnešním zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO), který delegaci povede. Prezident, s nímž je vláda kvůli jeho požadavku účastnit se fóra měsíce ve sporu, by podle Babiše ale mohl projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl.
Podle premiéra je v zájmu Česka, aby spor, který zemi poškozuje, nepokračoval. Přispělo by to k uklidnění společnosti, uvedl.
Postoj kabinetu Babiš opět zdůvodnil rozdílným pohledem na hlavní témata summitu, tedy financování obrany a pokračování v podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. "Potřebujeme peníze pro český rozpočet, už tady může být pozice prezidenta jiná," uvedl.
"Nejlepší by bylo, kdyby prezident netrval na své účasti, my bychom byli připraveni deklarovat, že prezident může příští rok reprezentovat ČR na summitu NATO," řekl předseda vlády. Vláda je podle něj přesvědčena o tom, že by měla být zastoupena jak na neoficiální večeři, tak na oficiálních jednáních další den.
Prezident poletí do Ankary vlastním letadlem
Kabinet Pavla do delegace nezařadil minulé pondělí s odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu ještě ten den podal kompetenční žalobu k ÚS. Podle předběžného opatření soudu má vláda zaručit, že tam prezident se svým doprovodem navzdory rozhodnutí kabinetu pojede a bude mít dostatečný servis. O kompetenční žalobě jako takové ÚS rozhodne v řádu měsíců.
Prezident bude mít vlastní letadlo do Ankary. Premiér a zbytek delegace se dopraví po vlastní ose, uvedl Macinka. MZV domlouvá s Hradem podrobnosti.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Macinka podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí ÚS označil už dříve za pokus o ústavní puč.