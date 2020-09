Policejní sklad munice v Bílině zachvátil požár | E15.cz

V Bílině na Teplicku odpoledne vybuchl muniční sklad, podle policie oběti na životech nejsou a nikdo nebyl zraněn. Hasiči požár uhasili po čtyřech hodinách, místo budou hlídat i přes noc. ČTK to řekli mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík a mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Na místě bylo deset jednotek hasičů se čtrnácti vozidly.

Výbuchy se ze skladu v části Chudeřice, který má pronajatý Pyrotechnická služba Policie ČR k uskladnění munice, začaly ozývat krátce před 13:00. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že požár a následný výbuch se týkal muniční kobky o rozměrech 3x3 metry, od výbuchu se vznítilo dřevo, které bylo kolem. „Prověřování okolností příčin vzniku požáru si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ uvedl Moravčík na twitteru policie. Podle něj pokračuje ohledávání místa, objekt je uzavřen a policisté jej budou nadále střežit.

Záběry z místa zásahu v Bílině: pic.twitter.com/vz0JjIhwVt — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2020

Výbuch byl rozsahem mnohem menší než událost ve Vrběticích v roce 2014. Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) uvedla, že město o existenci muničního skladu nemělo žádné zprávy. „K veřejným prohlášením politicky činných osob se z principu nevyjadřujeme,“ řekl Moravčík.

Ministr vnitra v Rádiu Impuls řekl, že ve skladu byly výbušniny ze zneškodňovaných nábojů. V kobce, kde hořelo, bylo asi 150 kilogramů výbušniny. Trosky doletěly do vzdálenosti zhruba 300 metrů. Událost policie vyšetřuje jako zahoření munice. „Teoreticky mohlo jít o samovznícení, ale jsme na začátku. V této fázi se nedá vyloučit nic,“ uvedl Hamáček. Sklady munice v ČR jsou podle něj dobře zabezpečené.

Nařízena byla evakuace lidí do vzdálenosti 500 metrů od požáru. Evakuace lidí z Teplického předměstí a ulice Československé armády nakonec nutná nebyla. Omezena je doprava na vjezdu do Bíliny ve směru od Teplic. V okolí se tvoří dlouhé kolony. Objízdná trasa vede přes Kostomlaty nebo Braňany. Uzavření oblasti bude trvat zřejmě do večera, uvedli zástupci Bíliny na facebookovém profilu.

V Chudeřicích má výrobní závod mimo jiné sklárna AGC Automotive Czech. „Toho se událost nijak nedotkla, vyrábí bez jakéhokoliv omezení,“ řekl ČTK mluvčí společnosti Martin Jonáš. Evakuovat se muselo 65 lidí z odloučeného pracoviště. „Na tomto pracovišti jsme byli nuceni přerušit výrobu. Nyní čekáme na další informace záchranných složek. Omezení výroby se nijak nedotkne plynulosti našich dodávek zákazníkům,“ uvedl Jonáš.