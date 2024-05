V centru Prahy otevřela nová hokejová síň slávy. Chrám hokeje má i svoji digitální podobu

„Jsem rád, že Síň slávy je otevřená. My tomu říkáme 'chrám českého hokeje'. Nejdůležitější teď pro mě budou názory aktérů, kteří český hokej rozvíjeli. Dnes mám dobrý pocit, že jsme dodrželi to, co jsme slíbili. Jsme v prostorách, kde člověk může být hrdý na to, že přijde a podívá se na naše největší hvězdy všech dob,“ řekl prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik na tiskové konferenci u příležitosti otevření Síně slávy.

Nové prostory jsou rozděleny do několika částí. Hned u vstupu je fanshop, za pokladnami jsou tři oddělené prostory - multimediální část, vitríny s hokejovými artefakty a tzv. chrám, ve které návštěvníci najdou medailonky jednotlivých členů Síně slávy.

„Od začátku jsme avizovali, že si velmi vážíme historie českého hokeje a že chceme vytvořit prostor, který důstojně připomene slávu českého hokeje a všechny legendy. Hráče i funkcionáře, kteří se zasloužili o to, že má (český hokej) dnes takové postavení, jaké má. U nás i v zahraničí,“ řekl manažer projektu Síně slávy Bedřich Ščerban.

Základním úkolem bylo vytvořit Síň slávy 21. století. „Tak, aby zapadala do dnešní doby. Abychom zaujali i mladou generaci, která žije trošku jiným životním stylem, než jsme žili my,“ řekl bývalý vynikající obránce. V prostorech je například nataženo více než 10 km datových kabelů nebo přes čtyři kilometry síťových kabelů.

Vedle kamenné Síně slávy byla dnes oficiálně spuštěna i její digitální verze. „Oproti kamenné výstavě se její online sestra nepotýká s prostorovým omezením, což znamená, že celková nabídka pro návštěvníky může být mnohem bohatší, než jsme si mohli vůbec kdy dovolit v nabídce staré Síně slávy,“ uvedl Ščerban.

Předešlá Síň slávy v Galerii Harfa byla uzavřena po osmi letech provozu loni 29. května. Tehdejší nové vedení ČSLH v čele s Hadamczikem to odůvodnilo ekonomickou nevýhodností projektu. Podle generálního sekretáře svazu Jana Černého v závěru ročně prodělávala 14 milionů korun. Nyní by roční provoz měl stát asi 2,5 milionu korun.

„Rozhodně se budeme pohybovat (nákladově) kolem 20 procent čísel, která byla na staré Síni slávy v Harfě. V pesimistickém pohledu. V optimistickém si myslíme, že dokážeme hospodařit tak, abychom byli alespoň na nule. Je ale potřeba si uvědomit, že je to muzeum a prakticky všechna muzea v České republice jsou nevýdělečná. Bavíme se jen o tom, jak velká ztráta je a jak je únosná. A já jsem dostal za úkol, aby ztrátovost byla akceptovatelná,“ řekl Ščerban.