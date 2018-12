V uhelném dole na Karvinsku vybuchl metan. Neštěstí nepřežil minimálně jeden člověk | E15.cz

Nevymlouval se. Dobře věděl, co způsobilo chybu, která ho ve sprintu biatlonistů na úvod Světového poháru v Novém Městě na Moravě stála umístění v top 10. „Přiznám se, že mě to tu semlelo,“ povzdechl si Michal Krčmář. „Už na nástřelu jsem se trápil, chtěl jsem se tu předvést, až mě to svázalo a nebyl jsem to já,“ vyprávěl. Skončil sice na 20. místě, v sobotní stíhačce ale bude jen necelých 40 vteřin od medailové pozice.