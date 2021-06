Vládní investiční pobídky směřují jen do inovací. Zájem poklesl | E15.cz

Zatímco v roce 2019 požádalo o investiční pobídku 76 společností, loni to bylo patnáct. „Investoři se musí potýkat s vysokou mírou nejistoty, která pandemii provází, a tak často odkládají finální rozhodnutí o umístění investice,“ řekla Veronika Zajícová, která se v CzechInvestu pobídkám věnuje. Zájem se postupně zvyšuje, letos do začátku června už úřad obdržel patnáct žádostí.

Pobídku mohou nyní dostat jen firmy, které nabídnou investici s vysokou přidanou hodnotou nebo které chtějí investovat v chudších regionech. Od loňského podzimu jsou pobídky dostupnější pro výrobce zdravotnického zboží či ochranných pomůcek, podmínky se také uvolnily pro malé a střední firmy, které nyní tvoří menšinu mezi žadateli.

Pobídku ve formě slevy na dani získaly například Škoda Electric a Škoda Vagonka, které jsou součástí Škody Transportation ze skupiny PPF. Sleva by v průběhu let měla vyjít na několik stovek milionů korun, investice směřují zejména do rozšíření výroby. Na podporu státu dosáhly také společnost rPET InWaste na zpracování a výrobu recyklovatelných PET lahví, Meopta-optika na výrobu detekčních a zobrazovacích optických modulů, strojírenská společnost Recutech na rozšíření výroby nebo firma Alfa Chrom na výrobu lisovacích forem.

Za poklesem žádostí částečně stojí i delší schvalování, kterou nejsou všichni podnikatelé ochotní podstoupit. Podle poradenské společnosti KPMG se doba schvalování prodloužila až na sedm měsíců. Většina loni schválených investic byly hodnocené ještě podle starých kritérií. „Žadatelé musí od novely z roku 2019 vyčíslit a popsat přínosy investiční akce pro stát a region. Zároveň každou žádost musí nově schválit vláda. Délka schvalovacího procesu je tím pádem delší než v minulosti,“ vysvětluje mluvčí CzechInvest Kristýna Turečková.

Vláda letos odmítla čtyři žádosti o pobídku, včetně záměru Plzeňského Prazdroje na zvýšení počtu kvasných tanků. Podle kabinetu investice nesplňuje podmínku vyšší přidané hodnoty. Odmítnuta byla také žádost čínské firmy Minth na výrobu baterií do elektromobilů.

Historicky největší státní podpora ve formě pobídky zamířila k automobilce Hyundai v roce 2006, za investici v hodnotě 34,4 miliard korun do závodu v Nošovicích získala podporu za téměř pět miliard korun. Překonat by ji mohl projekt gigafactory od Volkswagenu na výrobu baterií do elektromobilů za padesát miliard korun, o kterém v současnosti jedná vláda. Pobídka by mohla také dosáhnout miliard korun.