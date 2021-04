Volby pro Čechy v zahraničí budou dál komplikované | E15.cz

Tisíce Čechů v cizině budou i v letošních volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat na českých ambasádách či na otočku přijedou domů. To řadě z nich přinese komplikace nebo je to od voleb odradí. Nelze to vyloučit ani u výběru nového prezidenta v roce 2023. Přestože korespondenční hlasování má vláda ve svém programu, ANO ani ČSSD ho nechtějí zakomponovat do novely volebního zákona. O alternativě za vhození lístku do volební urny se marně jedná přes deset let.