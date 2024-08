Česko tak stále bude trvat na tom, aby se eurokomisařem stal současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Podle Fialy nebude Česká republika jedinou zemí, která navrhuje pouze jednoho kandidáta, a to i přes prohlášení von der Leyenové o tom, že bude po jednotlivých státech požadovat kandidáty dva – jednu ženu a jednoho muže. Přání vyslovila v dopise, který zaslala vládám členských států koncem července.

Von der Leyenová zná zatím jména 22 možných eurokomisařů, z toho pouze šest z nich jsou ženy – a to včetně samotné předsedkyně Evropské komise. Podle informací deníku Times of Malta bude usilovat o výměnu za ženskou kandidátku například v případě Malty, která jmenovala státního úředníka Glenna Micallefa. Ačkoliv šéfka komise nemůže kandidáta odmítnout na základě pohlaví, podle zdrojů listu si Maltu vybrala také proto, že navrhla nejméně zkušeného uchazeče o post.

Zda se ještě von der Leyenové podaří postavení žen v komisi posílit, není podle odborníků jisté. „Pokud by třeba všechny navržené kandidáty odmítala a trvala by na dodání nových, riskovala by politickou eskalaci mezi svým úřadem a členskými státy, což je to poslední, co Evropská unie v současné napjaté geopolitické situaci potřebuje,“ řekl e15 vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum Žiga Faktor. Podle analytičky z Asociace pro mezinárodní otázky Venduly Kazlauskas ale von der Leyenová v minulosti prokázala, že má silné vyjednávací schopnosti. „Je navíc zřejmé, že ty země, které nominují ženu, výrazně zvyšují svou šanci na obsazení silnějšího portfolia,“ myslí si.

Von der Leyenová by měla znát všechna jména do konce srpna a přibližně v polovině září s nimi seznámit veřejnost. „Nyní probíhá proces, kdy se na základě kandidátů a programu Evropské komise přesněji definují portfolia,“ sdělil ve FLOW premiér Fiala. Potvrdil také, že Česko bude usilovat o ekonomické portfolio. „Přál bych si, aby měl český eurokomisař pod sebou generální ředitelství, a aby tak měl výkonnou pravomoc – k tomu směřujeme.“

Původně vláda zvažovala celkem tři jména – kromě ministra Síkely šlo o kandidáty v evropských volbách Danuši Nerudovou (STAN) a Marcela Kolaju (Piráti). Zatímco Nerudová se jako lídryně kandidátky Starostů dostala do europarlamentu společně s Janem Farským, bývalého místopředsedu Evropského parlamentu Kolaju z druhého místa přeskočila Markéta Gregorová. Ta tak nakonec bude za Piráty jedinou europoslankyní.

Fiala v rozhovoru potvrdil, že bude moci o kandidátovi na post eurokomisaře s von der Leyenovou mluvit v pátek v rámci mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum, která se letos poprvé koná v Praze. Šéfka komise na Pražském hradě převezme ocenění za přínos v oblasti mezinárodní spolupráce.