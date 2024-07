Celosvětový výpadek IT systémů se na Letišti Praha týkal leteckých dopravců používajících odbavovací systém GoNow. Jde o aerolinky Eurowings, Flynas, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling, a Wizz Air. ČTK to dnes odpoledne řekla ředitelka komunikace pražského letiště Eva Krejčí. Letiště po 20:00 na síti X doplnilo, že odbavovací systém postupně nabíhá a některé společnosti už fungují v běžném režimu.

Kvůli výpadku museli dopravci odbavovat cestující alternativními způsoby, odbavení bylo pomalejší a lety se zpožďovaly. Provoz letiště ale nebyl přerušen. „Některé letecké společnosti, které celosvětový výpadek systému postihl, již fungují v běžném režimu. Ostatní zatím nadále odbavují cestující alternativním způsobem,“ uvedlo večer letiště.

Globální výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft působí na pražském letišti problémy od dnešního rána. Kvůli výpadku se zpožďují letadla na odletech. „Například ranní spoj do Neapole odletěl se zpožděním cca pět hodin,“ uvedla Krejčí. Doplnila, že dnešní odlet Delty Air Lines do New Yorku byl zrušen.

Aerolinky podle dřívějšího vyjádření mluvčí letiště Kláry Divíškové musí cestující odbavovat buď v náhradním systému, nebo manuálně. Trvá to déle, než je standardní doba odbavení. Odbavovací systém, který používá pražské letiště, je celosvětový a využívá ho větší množství leteckých společností.

Letiště cestujícím doporučuje sledovat svůj web, případně kontaktovat dopravce nebo cestovní kancelář. „O dalším vývoji budeme průběžné informovat na našem webu, sociálních sítích i prostřednictvím médií,“ dodala Krejčí.

Celosvětový výpadek IT služeb se systémem Windows od společnosti Microsoft způsobila nepovedená aktualizace softwaru od kyberbezpečnostní firmy CrowdStrike. V Česku kvůli němu byla uzavřena například většina BENU lékáren. Nedostupné byly také služby pojišťoven Allianz a Generali ČS.

Další česká letiště kromě Prahy problém s odbavovacími systémy nemají. Letiště v Brně-Tuřanech podle vedoucího úseku přepravního provozu Radka Langa používá systém Amadeus, který mu poskytuje pražské letiště. Výpadek se podle Langa týká pouze aerolinek Turkish Airlines a Eurowings, které do Brna nelétají. Výpadek se nedotkl ani ostravského, pardubického a karlovarského letiště.

Problém s odbavovacími systémy postihl letiště po celém světě. Výpadek se kromě letiště v Ruzyni dotkl i letišť v Melbourne, Edinburghu nebo v celém Španělsku. Potíže hlásily také Spojené státy, Francie či Norsko. Americké aerolinky American Airlines, United a Delta kvůli celosvětovému výpadku počítačových systémů požádaly podle televizní stanice ABCamerický letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů.