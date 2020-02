Vyšší daně pro průmyslové zóny, peníze místo stravenek. Schillerová ladí daňový balíček | E15.cz

Sociální demokracie chce kromě prosazení sektorové daně pro banky zakázat podnikatelům, aby si dávali do nákladů luxusní auta. K debatě o možném zrušení superhrubé mzdy, které má vláda v programu, se chce koalice vrátit až při sestavování státního rozpočtu na příští rok.

„Návrh daňového balíčku 2021 bude teprve rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení, nepovažujeme proto za vhodné ho detailněji komentovat,“ uvedla Šárka Pavlasová z tiskového oddělení ministerstva financí.

Loni začala vláda o zvyšování daní hovořit už koncem ledna, kdy hospodaření státu skončilo nejhůře od krizového roku 2009. Přesto vykázalo přebytek 8,8 miliardy korun, zatímco za letošní první měsíc roku se dostalo do schodku ve výši 10,4 miliardy.

Další zdražování však úřad Schillerové neplánuje. Věnovat se chce revizi existujících daňových výjimek. Tomu odpovídá i záměr zavést stravenkový paušál, na nějž už kývli socialisté. A to přesto, že firmy vydávající poukázky či platební karty na jídlo tvrdí, že opatření by připravilo státní pokladnu o více než jedenadvacet miliard korun ročně. Ministerstvo spočítalo, že by to byly dvě miliardy.

Nyní Schillerová přesvědčila spolu s Asociací hotelů a restaurací a Asociací českého tradičního obchodu i velkou většinu členů Hospodářské komory.

„Zaměstnavatelé si od zavedení stravenkového paušálu slibují hlavně snížení administrativy. Restaurace a obchodníci pak nebudou muset stravenkovým společnostem platit provize ze stravenek nebo čekat na jejich proplacení,“ uvedl tajemník komory Tomáš Vrbík.

Další novinkou by měla být změna daně z nemovitosti, aby obce mohly více zvedat místní koeficienty u této daně, a tím i sazby v lokalitách, kde jsou například průmyslové celky. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem radnic, které by získaly možnost zvýšit si své příjmy. „Zvažuji, že to dám do balíčku,“ řekla ministryně.

Jasno by mělo být začátkem dubna, kdy Schillerová svolala po dohodě se Svazem měst a obcí jednání pracovní skupiny o rozpočtovém určení nebo přerozdělování daní. „Diskutovat se bude o komplexní změně parametrů jakož i o případné změně týkající se daně z nemovitých věcí, kde lze uvažovat o posílení rozhodovacích pravomocí místních samospráv,“ upřesnilo tiskové oddělení.

Schillerová také hodlá prodloužit dobu, po jejímž uplynutí nemusí majitel od nabytí nemovitosti při dalším prodeji platit 15procentní daň z příjmu. „Současných pět let je přežitých, výjimka by mohla být omezena na patnáct let,“ uvedla s tím, že změna by se týkala pouze investičních bytů, a nikoliv lidí, kteří v dané nemovitosti trvale bydlí.

V daňovém balíčku pro letošní rok schválila vláda mimo jiné i zdražení tabáku a lihu, vyšší odvody z hazardu nebo zdvojnásobení poplatku za zápis do katastru nemovitostí na dva tisíce korun.