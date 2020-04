Women Startup Competition 2020 | E15.cz

V podvečer 25. února proběhlo v Pražském HubHubu vyhlášení již čtvrtého ročníku české odnože soutěže Women Startup Competition. Zakladatelky osmi finálových projektů se zde před porotou významných osobností byznysu v krátké prezentaci utkaly o vítězství ročníku 2020. Co z letošního klání vyplynulo?

Zásadní dobrou zprávou je, že ženy o vytváření startupů rozhodně zájem mají. Letos se totiž organizátorům sešlo na 56 přihlášek, což je o polovinu více než v loňském roce. Vybírat tedy doopravdy bylo z čeho!

Ambasadorka a spoluorganizátorka soutěže Pavlína Zychová k letošnímu ročníku říká: „Je naprosto perfektní sledovat, jak se soutěž za ty čtyři roky změnila. Už to dávno není jen malá skupina odvážlivkyň, které se rozhodly vystoupit z řady. Skoro 60 přihlášených projektů je důkazem, že se ženy do podnikání pouštějí úplně vážně a se vší vervou. To je něco, čemu chceme rozhodně pomáhat i dál. V současné kritické době bude navíc odvaha podnikat maximálně důležitá.”

Ve finále se nakonec objevilo osm projektů. Čtyři z nich zastupovaly klasickou rodinu digitálního byznysu: Fondee - aplikace určená pro pohodlné investování, Behavee - robotický marketingový nástroj, Blabu - konverzační aplikace pro výuku angličtiny s rodilými mluvčími a Spacemanic - společnost vyrábějící nanosatelity a komponenty k nim. Druhou čtveřici tvořily projekty společenského zaměření: Superhero Senior - platforma pro udržitelnou a komplexní péči o seniory a mezigenerační setkávání, slow fashion aplikace s názvem Alpaka, Nesnězeno, které se snaží zabraňovat zbytečnému plýtvání jídlem v restauracích a Přestupní stanice, která zajišťuje práci a zázemí lidem bez domova.

Vítězem celé soutěže se stal projekt s názvem Spacemanic. Porotce zaujal jak neobvyklý obor, ve kterém Spacemanic podniká, tak jasná byznysová vize celého kolektivu. „Díky soutěži se nám začaly ozývat firmy kvůli spolupráci nebo dokonce investicím. Za nejdůležitější ale považuji přípravu prezentace na finálový večer. Pokud totiž máte prezentaci dobře vymyšlenou, stačí i dvě minuty na představení projektu, což mi ještě před soutěží přišlo nemožné.” říká k účasti na Women Startup Competition Petra Chudíková, executive manager Spacemanicu.

Na druhém místě se umístila aplikace Blabu, která zájemcům zprostředkovává výuku angličtiny šitou na míru formou videohovorů s rodilými mluvčími. Třetí místo obsadila platforma Superhero Senior. Ta zprostředkovává seniorům možnost férového přivýdělku, pořádá pro zájemce workshopy, přednášky a snaží se propojovat generace mezi sebou.