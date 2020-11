Za své zaměstnance stát letos utratí o třináct miliard korun více | E15.cz

Úředníků, učitelů, policistů a dalších státních zaměstnanců přibude i napřesrok. Z nynějších 475,4 tisíce lidí se státní správa rozroste o téměř sedm tisíc nových míst. Vláda v návrhu státního rozpočtu na rok 2021 plánuje na všechny tyto své pracovníky vynaložit 239,9 miliardy korun. Oproti letošku to má být o 12,8 miliardy více. Kritizuje to opozice, analytici i Nejvyšší kontrolní úřad. Do finančního plánu nejsou zahrnuti zdravotníci, kteří jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění.