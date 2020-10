Žáci se v pondělí do lavic nevrátí, rozhodl Prymula. Školy mohou být zavřené několik týdnů | E15.cz

Přestože ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ještě před dvěma týdny ujišťoval rodiče, že se děti vrátí začátkem listopadu do školních lavic, pokud nevybuchne jaderná eletrárna, nakonec se tak nestane. Vláda rozhodla o tom, že se žáci 2. listopadu do škol nevrátí. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) naznačil, že školy zůstanou zavřené několik týdnů.

Dosluhující ministr zdravotnictví Prymula oznámil po úterním mimořádném jednání vlády, že školy zůstanou zavřené. Původně avizoval rozhodnutí o návratu žáků do lavic až na konec týdne. „V pátek budeme mít už data, která potvrdí nebo vyvrátí, že jsme v nějaké sestupné trajektorii. Začínají se vyskytovat určité signály, že jsme na dobré cestě. Přesto tady říkám, že druhého se děti do školy nevrátí, abychom byli korektní a nevyhlásili to až v pátek,“ řekl ministr.

„Situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené,“ napsal Hamáček už v pondělí v noci na Twitteru, kde reagoval na stížnosti ohledně nejasné budoucnosti škol.

Podle dřívějších plánů se měli žáci prvního stupně základních škol vrátit do lavic příští pondělí. K rychlému rozhodnutí ohledně škol vyzval Prymulu i ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Děkuji ministrovi Prymulovi za dnešní rozhodnutí ve věci (ne)návratu prvního stupně základních škol. Scénář “zpátky do škol” bude představen v pátek," uvedl Plaga.

Rychlé rozhodnutí ohledně návratu žáků do škol požadovali také zástupci učitelů. „Pokud nevíme, co nastane, tak se musíme připravit zároveň na několik scénářů. Tedy, že nikdo nenastoupí, nastoupí jen první stupeň, nebo nastoupí jen první dva ročníky a podobně. To je ten skutečný problém,“ upozornil šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Podle něj je to důležité i z hlediska personálního. Řada učitelů je v karanténě a z domova mohou učit, ale v případě návratu žáků do škol, budou muset za tyto pedagogy hledat ředitelé náhradu.

Odkládání rozhodnutí kritizoval v pondělí také místopředseda ODS a člen sněmovního školského výboru Martin Baxa. „Ať vláda jasně řekne: situace je špatná, školy budou třeba ještě x týdnů zavřené. Lepší říkat i nepříjemnou pravdu než mlžit,“ uvedl.

K tomu samému vyzvali v úterý i Starostové a nezávislí. „Lidé si musí plánovat běžný život, sociální a ekonomickou existenci. Žádáme vládu, aby nejpozději dnes sdělila, jak to se školami bude. Není na co čekat," uvedl šéf hnutí Vít Rakušan.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Tento týden mají žáci a studenti prodloužené podzimní prázdniny.