Blatný končí. Novým ministrem zdravotnictví bude Petr Arenberger | E15.cz

„Nastupujete do ministerstva zdravotnictví ve velmi těžkých dobách,“ řekl Zeman při jmenování Arenbergerovi. Zdůraznil, že nejdůležitější úkol je dokončit očkování.

„Obrátil jsem se na izraelského, ruského a čínského prezidenta s žádostí o dodávku vakcín. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka SÚKL tento proces blokovali," řekl Zeman. „Každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí České republice a je spoluzodpovědný za zemřelé na covid,“ řekl Zeman, který prosazuje používání ruské a čínské vakcíny, byť nejsou schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Babiš po uvedení Arenbergera do funkce zdůraznil, že to není důvod pro výměnu ministra. „Chci zdůraznit, že to není o Sputniku. Vakcína Sputnik V je schválována na úrovni EMA a my na její rozhodnutí budeme čekat," řekl premiér, podle kterého stát nemůže ze zákona nakupovat jiné vakcíny než ty nakoupené Evropskou komisí.

„Budeme se snažit dostávat do České republiky zejména registrované vakcíny a to v co největším množství, Cílem je, abychom očkovali 140 tisíc lidí denně," řekl Arenberger. „Na druhou stranu, když bude nějaká příležitost ve formě klinického zkoušení aplikovat jiné vakcíny, tak se o to budeme zajímat. Ale zatím to není aktuální," dodal ministr.

Arenberger bude již čtvrtým ministrem zdravotnictví, který se bude potýkat s koronavirovou pandemií. Bude navazovat na práci svých předchůdců Adama Vojtěcha, Romana Prymuly a Jana Blatného. Jako priority si Arenberger vytyčil lepší komunikaci rezortu, zrychlení očkování či řešení financování zdravotnictví.

Blatný byl dlouhodobě proti využívání jakékoli necertifikované očkovací látky, za což byl prezidentem kritizován „Celou dobu jsem si stál za použitím pouze schválených vakcín. Jen tak mohu lidem zaručit, že jsou bezpečné, vyzkoušené a že opravdu fungují. Podobně je to i s léky proti covidu,“ zopakoval Blatný ve středu.

Babiš Blatného odvolal po zhruba pěti měsících ve funkci. „Jako důvod vidím politické rozhodnutí, na které má pan premiér právo,“ řekl Blatný s tím, že má čisté svědomí. „Dá se to interpretovat tak, že premiér si myslí, že jsme z nejhoršího venku,“ řekl. Babiš mu své rozhodnutí oznámil v úterý večer. „Věřím, že se mému nástupci podaří udržet zlepšující se trend,“ dodal s výzvou, aby lidé nové vedení ministerstva respektovali.

Babiš později řekl, že jeho důvody nejsou politické. „Ten důvod je v tom, že se rozcházíme v názoru na to, jak by rezort měl fungovat. Zdůrazňoval jsem mu, že důležitý je marketing, komunikace, PR," řekl premiér. „Dnes se dostáváme do klíčové fáze pandemie, kdy začínáme rozvolňovat, vrací se děti do škol. Dospěl jsem k názoru, že je v této chvíli třeba ministerstvo personálně posílit," dodal Babiš.

V reakci na Blatného odvolání se rozhodla skončit ve funkci Národní koordinátorka očkování proti covidu-19 Kateřina Baťhová. Rezignaci již oznámila Babišovi, skončit chce do konce dubna.

Ministr školství Robert Plagy naopak ve své funkci zůstává, byť se v úterý rovněž spekulovalo o jeho konci. „Mohu potvrdit, že žádné personální změny na ministerstvu školství se nechystají,“ řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Plagy se v úterý zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že respektuje právo koaliční strany na výměnu ministra. „Pan Arenberger je odborník. Věřím, že naváže na práci ministra Blatného a podaří se mu dotáhnout do úspěšného konce boj s epidemií,“ řekl.

Opoziční politici kritizují způsob, jakým byl Blatný odvolán. „Způsob odvolání ministra Blatného ukazuje, v jakém rozkladu se současná vláda nachází,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. „K ministru Blatnému jsem měl řadu výhrad, pokud jsou ale důvodem jeho odvolání jeho výhrady k vakcinaci Sputnikem V, je to skandální,“ dodal.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se rovněž přidala ke spekulacím, že jde o postoj k ruské vakcíně. „Pan Blatný dobře věděl, kdo je premiérem. Přesto do takové vlády vstoupil. Není však odvolán za své přešlapy. Je odvolán, protože nechtěl hrát loutkové proruské představení inscenované Hradem. Nový ministr zdravotnictví už o Sputniku otevřeně mluví, a o to jde na prvním místě,“ uvedla.

