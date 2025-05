ČEZ poprvé přepravila tanker s LNG ze Spojených států do Nizozemska

Energetická společnost ČEZ poprvé samostatně zajistila celou přepravu tankeru se zkapalněným zemním plynem (LNG) z USA do nizozemského terminálu. Zatímco dříve firma přebírala plyn až po jeho doručení do terminálu, tentokrát koordinovala celý proces přepravy. Oznámila to ve čtvrtek polostátní firma ČEZ, která od roku 2022 využívá část kapacity terminálu v Eemshavenu. Od té doby tam dorazilo již 51 lodí s plynem určeným pro Českou republiku.