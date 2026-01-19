Ministerstvo zlepšilo odhad růstu Česka, HDP stoupne o 2,4 procent. Pomohou investice
- Ministerstvo financí zvedlo odhad letošního růstu HDP na 2,4 procent, inflaci čeká na 2,1 procentech.
- Růst mají táhnout domácnosti, stát a nově i investice (+3,1 procent).
- Nezaměstnanost má zůstat na 2,8 procentech, mzdy porostou zhruba o 6,3 procent.
Ministerstvo financí zlepšilo letošní výhled české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) podle dnes zveřejněné predikce vzroste o 2,4 procenta, v listopadu ministerstvo čekalo růst 2,2 procenta. Průměrná inflace za letošní rok by měla dosáhnout 2,1 procenta, proti předchozí predikci je odhad nižší o 0,2 procentního bodu. Novou predikci ministerstvo zveřejnilo jako součást materiálů pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy.
Ministerstvo zlepšilo i odhad loňského růstu HDP na 2,5 procenta, proti listopadové predikci je o 0,1 procentního bodu vyšší. Letošní hospodářský růst by podle ministerstva měly táhnout stejně jako loni spotřeba domácností a spotřeba vládních institucí, připojí se k nim ale investice, které vzrostou o 3,1 procenta po loňském růstu o 0,9 procenta.
Ke zvýšení odhadu hospodářského růstu podle ministerstva přispěl vyšší růst platů, silnější veřejné investice do infrastruktury či zlevnění dovážených energetických komodit. Projevuje se také zahraniční vývoj, mimo jiné se očekává, že české ekonomice pomůže i stimulační balíček německé vlády.
Inflace by měla příští rok zpomalit z 2,5 procenta na 2,1 procenta. Ke jejímu zvolnění podle ministerstva významně přispěje přenesení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na státní rozpočet.
Ministerstvo předpokládá, že nezaměstnanost v mezinárodně porovnatelné metodice zůstane letos na loňské úrovni 2,8 procenta. Pokles počtu pracovníků v průmyslu by měla kompenzovat vysoká poptávka po pracovní síle ve stavebnictví a službách. Situace na trhu práce tak zůstane napjatá, což bude podporovat rychlý růst platů a mezd. Jejich objem by se měl zvýšit o 6,3 procenta po loňském růstu o 7,3 procenta.
Nová ekonomická predikce ministerstva poslouží i pro výpočet příjmů státního rozpočtu na letošní rok. Vláda by měla návrh státního rozpočtu projednat příští týden. V současnosti Česko funguje v rozpočtovém provizoriu.