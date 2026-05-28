Předplatné

Pozor na „Klientské centrum ČSSZ“. Úřad varuje před rafinovaným podvodem

česká správa sociálního zabezpečení

česká správa sociálního zabezpečení Zdroj: Profimedia

onk
Diskuze (0)
  • Česká správa sociálního zabezpečení varuje před falešnými e-maily, které se vydávají za oficiální oznámení jejího klientského centra.
  • Útočníci se snaží pod záminkou neúplných dat vylákat kontakty na osoby odpovědné za firemní platby a následně i citlivé bankovní údaje.
  • Úřad důrazně upozorňuje, že e-maily z adres jako kontakt-cssz.cz nebo s koncovkou .com jsou podvodné.

Česká správa sociálního zabezpečení vydala varování před novou vlnou kybernetických útoků, které zneužívají jméno instituce. Podvodníci rozesílají e-maily, které mají vyvolat dojem, že v informačním systému úřadu byly zjištěny neúplné údaje. Zprávy nejčastěji přicházejí z adres oznameni@kontakt-cssz.cz nebo oznameni@portal-cssz.cz a snaží se v adresátech vzbudit pocit nutnosti okamžité nápravy.

Hlavním cílem těchto phishingových útoků je získat citlivé osobní a platební informace. Útočníci v textu nabádají k zaslání kontaktních údajů osoby odpovědné za úhradu plateb ve společnosti, a to na podezřelou adresu l.jenickova@platby-cssz.com. ČSSZ však upozorňuje, že tato doména ani uvedená adresa nepatří k oficiálním komunikačním kanálům správy a klientské centrum nikdy nepožaduje zasílání citlivých dat touto formou.

V žádném případě by lidé neměli klikat na odkazy v těchto e-mailech, otevírat jejich přílohy nebo na ně odpovídat. Nejdůležitější prevencí zůstává nikde nevyplňovat přihlašovací, osobní ani bankovní údaje, pokud si uživatel není stoprocentně jistý identitou odesílatele. V případě pochybností je vždy bezpečnější kontaktovat úřad napřímo skrze oficiální webové stránky nebo datovou schránku.

Začít diskuzi

Daňové přiznání

Jak podat daňové přiznání? Do kdy máte čas? Jak podat daňové přiznání online? O jaké slevy na dani můžete zažádat? Co platí u OSVČ? Čtěte návody, rady a tipy v článcích na e15.

Online formulář pro daňové přiznání 2026* Daňové přiznání 2026* Sleva na poplatníkaDaně OSVČKalkulačka OSVČ*

Daňové přiznání 2026 Daň z nemovitosti Darování krve a daně Dary a daně Zdanění DPČ Přehled daní OSVČ Silniční daň 2026 Paušální daň 2026 Kalkulačka OSVČ Kalkulačka životního a penzijního pojištění Zdanění bitcoinu 2026 Zrušení životního pojištění Přehled pro ČSSZ Přehled pro VZP

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů