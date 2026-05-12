Chyby v přehledu pro OSSZ vyjdou draho. Některé omyly jsou navíc nevratné
- Lhůta pro podání přehledu na OSSZ končí 1. června při elektronickém podání daňového přiznání, nebo 3. srpna s daňovým poradcem.
- Neoznačení vedlejší činnosti či nechtěné přihlášení k pojištění jsou nevratné chyby, které nespraví ani opravný přehled.
- Vyhnout se omylům pomůže ePortál ČSSZ, který vaše identifikační údaje i zaplacené zálohy automaticky předvyplní.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje na specifické chyby ve vyplňování, které mají pak přímý finanční dopad. Navíc je legislativa neumožňuje dodatečně opravit. Nejzávažnějším pochybením je neuvedení statusu vedlejší činnosti v částech B, C a D tiskopisu.
Pokud OSVČ podniká při zaměstnání, studiu nebo v důchodu, ale v přehledu tuto skutečnost neoznačí, pohlíží se na její podnikání jako na hlavní činnost. Tím vzniká povinnost platit důchodové pojištění v plné sazbě, která je výrazně vyšší než u činnosti vedlejší. Charakter činnosti uvedený v řádném přehledu není možné po jeho podání změnit, a to ani cestou opravného přehledu.
Přihlášku není možné zrušit
Další rizikový bod představuje část E tiskopisu. Zde se OSVČ s vedlejší činností může přihlásit k účasti na důchodovém pojištění, i když jí to zákon neukládá. Pokud poplatník v této sekci zaškrtne variantu „ano“ neúmyslně, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pojistné. Přihlášku podanou prostřednictvím přehledu není možné vzít zpět ani následně zrušit.
Při kontrole vyplněného formuláře je nezbytné ověřit údaje v řádky (27 a 28), které určují vyměřovací základ, a v řádku 34, kde je vyčíslen doplatek nebo přeplatek. ČSSZ vychází výhradně z údajů uvedených poplatníkem a vzniklý doplatek vymáhá.
Pro snížení chybovosti správa doporučuje využít ePortál ČSSZ. Po přihlášení systém automaticky předvyplňuje identifikační údaje, charakter dříve oznámené činnosti i úhrn již zaplacených záloh.
Pokud jste letos podávali daňové přiznání elektronicky, na přehled pro OSSZ máte čas do 1. června. V případě podání s daňovým poradcem se lhůta prodlužuje až do 3. srpna 2026.