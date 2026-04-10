INVESTIČNÍ ONLINE: Akcie českého zbrojaře CSG čelí na burzách strmému propadu
Akcie, komodity, nemovitosti i kryptoměny. Sledujte nejdůležitější události, které hýbou investičními trhy doma i ve světě. V tomto přehledu najdete aktuální zprávy, rychlé analýzy i komentáře expertů.
Obchodování s akciemi CSG muselo být na hlavním trhu v Amsterodamu dočasně zastaveno. Trh panikaří kvůli zprávám o možném utichnutí bojů na Ukrajině, analytici však tento výprodej považují za přehnaný. Titul v posledních týdnech stahovaly dolů i nedávné zprávy o problémech s dceřinou společností nebo nároky nespokojeného minoritního akcionáře.
Více najdete níže v online reportáži.
🎙 Investiční portfolio: sledujte nejnovější díl našeho pořadu, který najdete každé úterý v Investičním newsletteru (odběr zde)
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Výrobce čipů TSMC má do března díky zájmu o umělou inteligenci rekordní tržby
Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem počítačových čipů na světě, v prvním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 35 procent nad 1,13 bilionu tchajwanských dolarů (TWD; více než 742 miliard Kč), což je rekord. Růst překonal odhady analytiků a je za ním pokračující silný zájem o umělou inteligenci (AI), uvedla dnes firma. Kompletní výsledky zveřejní příští týden.
Akcie CSG silně klesají, jsou na dalším minimu, podle analytiků má vliv Ukrajina
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) dnes na burze v Amsterodamu obnovily prudký pokles a dostaly se na historické minimum blízko 21 eur za kus, vyplývá z burzovních statistik. Oslabují také akcie dalších zbrojařských firem, což analytici dávají do souvislosti se zprávou agentury Bloomberg o možném zklidnění bojů na Ukrajině.
Zlato zůstává ve hře. Velké banky čekají návrat k růstu
Cena zlata v posledních týdnech výrazně oslabila, když od lednového maxima nad 5 500 USD za unci ztratila téměř 10 %. Hlavním důvodem byly dopady války na Blízkém východě, růst výnosů amerických dluhopisů, silnější dolar a vyšší tržní nervozita, která část investorů přiměla k vybírání hotovosti.
Více informací na tomto odkazu.
Kyrylo Budanov sundal akcie CSG. Deal s Ruskem je prý na spadnutí, investoři opouštějí zbrojaře
Akcie zbrojařského CSG zažívají další díl seriálu svých pátečních intradenních kolapsů. Na hlavním trhu v Amsterodamu se s akcií oslabující v Praze až o dvanáct procent dokonce během dne přestalo obchodovat. Akcie se začala sesouvat během dopoledne a následovala tak propad evropských zbrojařů v čele s ikonou odvětví, německým Rheimettallem. Investorům, kteří upsali akcie CSG během IPO, už prodělává rekordních dvanáct procent. Majitelé se začali zbavovat akcií zbrojařů poté, co se podle Ukrajiny přiblížil klid zbraní na frontě.
Více se dozvíte zde.
Muskova SpaceX loni vykázala ztrátu pět miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska vykázala za loňský rok ztrátu téměř pět miliard dolarů (104,3 miliardy korun). S odvoláním na své zdroje to uvedl server The Information. Tržby přesáhly 18,5 miliardy dolarů. Firma podle dříve zveřejněných informací agentury Bloomberg podala žádost o vstup na burzu.
Zásadní obrat v boji o suroviny: EU a USA jsou blízko dohody
Evropská unie a Spojené státy se přibližují dohodě o spolupráci v oblasti kritických nerostů, která má omezit jejich závislost na Číně. Podle návrhu akčního plánu by obě strany mohly podpořit nečínské dodavatele například zavedením minimálních cen, společnými investicemi nebo koordinací nových projektů v těžbě, zpracování a recyklaci surovin.
Více čtěte zde.
Globální trhy zůstávají neklidné kvůli nejistotě kolem zahájení mírových jednání mezi Íránem a Spojenými státy
Ceny ropy zůstávají na mírně zvýšených úrovních, zatímco futures na indexy pokračují v růstu. Dnes ráno jsme již viděli zveřejnění inflačních dat z Číny a Japonska.
Pumpaři zlevnili naftu až o čtyři koruny, zpravidla na cenový strop. Benzin se drží níž
Nafta na řadě pump skokově zlevnila a nově se často prodává přesně za maximální povolenou cenu 45,20 koruny za litr. Benzin je proti tomu na většině čerpacích stanic levnější než stanovené maximum 41,77 koruny za litr. Nejnižší ceny dál nabízejí hlavně pumpy napojené na státní Čepro, kde je nafta i o dvě koruny levnější než limit.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
Cena ropy k okamžitému dodání je v Evropě na rekordu, překročila 146 dolarů
Cena takzvané fyzické ropy, tedy k okamžitému dodání, je v Evropě na rekordu. Cena severomořského typu Forties překročila 146 dolarů za barel, ukazují data společnosti LSEG. Rekordní cena podle analytiků naznačuje, že trh nevěří v rychlé obnovení lodní dopravy klíčovým Hormuzským průlivem, uvedla dnes agentura Reuters. Od cen fyzické ropy se odvíjejí také aktuální ceny benzinu a nafty.
Drtivá většina obchodů s ropou se odehrává na komoditních trzích, tam jde ale o termínové kontrakty s dodáním v příštích měsících. Kontrakty na okamžité dodání ropy, které jsou v nynější situaci klíčové, producenti suroviny uzavírají mimo veřejné trhy, zpravidla přímo s rafineriemi.
Benzin v ČR zdražil na 41,63 Kč, nafta na 48,23 Kč, vládní cenový strop je vyšší
Nejprodávanější benzin Natural 95 za týden zdražil u čerpacích stanic v ČR o 27 haléřů na průměrných 41,63 koruny za litr. Cena nafty za stejné období stoupla o sedm haléřů, řidiči tak za ni platí v průměru 48,23 Kč za litr, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Současné průměrné ceny paliv jsou tak pod cenovým stropem, který od středy stanovuje pro pumpy jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování ministerstvo financí.
Ceny ropy se vrátily k růstu, drží se ale pod 100 dolarů za barel
Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu dnes vrátily k růstu, zůstávají ale pod 100 dolary za barel. Trhy ve středu reagovaly na zprávu o dvoutýdenním příměří schváleném Íránem a Spojenými státy a slibovaly si od toho odblokování klíčového Hormuzského průlivu. Ačkoliv úžinou od té doby proplulo několik lodí, provoz je nadále výrazně omezený. Podle agentury Bloomberg lze hovořit o tom, že průliv zůstává prakticky uzavřen.
Babiš vyzval Orlen a MOL ke zlevnění, firmy podle něj nepochopitelně zdražovaly
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X
Insider trading na ropě? Před oznámením příměři vsadili obchodníci skoro miliardu na pokles cen
Jen několik hodin před oznámením příměří mezi USA a Íránem vsadili obchodníci zhruba 950 milionů dolarů na pokles cen ropy. Podle dat LSEG došlo v úterý večer k prodeji přibližně 8 600 kontraktů na ropu Brent a WTI, a to v mimořádně krátkém časovém úseku.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 8. dubna 2026
Apple znovu získává přízeň retailových investorů, protože kapitál rotuje v rámci megacap technologií
Akcie Applu ve středu 8. dubna rostly přibližně o 1,5 % na 257,32 USD, čímž tržní hodnota společnosti vzrostla zhruba na 4,05 bilionu USD. Pozornost se na titul soustředila poté, co Yahoo Finance s odkazem na Vanda Research uvedl, že retailoví investoři rotují v rámci velkých technologických titulů a Apple se stává novým „ohniskem přesvědčení“. Tento posun ukazuje na obnovený zájem individuálních investorů o Apple, přestože firma stále čelí otázkám kolem AI strategie a načasování nových produktů.
Více čtěte zde.
Koruna dnes zpevnila k euru i dolaru
Česká měna dnes zpevnila k euru i dolaru. K 17:00 posílila koruna oproti předchozímu závěru k euru o 17 haléřů na 24,38 Kč/EUR a k dolaru o 37 haléřů na 20,85 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Kurzy koruny k euru i dolaru předtím rostly po začátku války na Blízkém východě. Dnes strany konfliktu oznámily, že souhlasí s příměřím.
Akcie v New Yorku po oznámeném příměří mezi USA a Íránem výrazně posilují
Americké akcie po oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem zahájily obchodování s výraznými zisky. Index Nasdaq Composite v úvodu přidával 3,65 procenta nad 22.821 bodů, zatímco širší index S&P 500 vykazoval růst o 2,1 procenta nad 6754 bodů. Dow Jonesův index měl k dobru 0,85 procenta nad 46.978 bodů. Naopak dolar je nejníže za měsíc.
Paliva ve čtvrtek nepatrně zlevní, vládní stropy jsou ale stále nad průměrem
Maximální ceny paliv, které denně stanovuje ministerstvo financí, ve čtvrtek oproti dnešku mírně klesnou. Stále jsou však stanovené ceny nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne. Vyplývá z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo.
Více čtěte zde.
Americké aerolinky Delta se v prvním čtvrtletí propadly do ztráty 289 milionů dolarů. Kvůli růstu cen paliv výrazně omezí plány na zvyšování kapacit.
V Česku začaly platit maximální ceny paliv, někde nafta zlevnila, benzin zdražil
V Česku ode dneška platí na čerpacích stanicích maximální ceny pohonných hmot, které jako součást vládních opatření proti dalšímu zdražování stanovilo ministerstvo financí. Provozovatelé si dnes nesmějí účtovat za benzin více než 43,15 koruny a za naftu více než 49,59 koruny. Ceny se podle zjištění zpravodajů nijak výrazně nezměnily, u větších sítí nafta často mírně zlevnila, benzin naopak podražil. Mnohé čerpací stanice ceny pohonných hmot nezměnily, protože už v úterý paliva prodávaly pod maximem stanoveným vládou. Cenové stropy platné pro čtvrtek zveřejní ministerstvo financí dnes odpoledne.
TikTok hodlá investovat miliardu eur do svého druhého datového centra ve Finsku
Čínská sociální síť TikTok plánuje investovat ve Finsku jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun) do výstavby svého druhého datového centra v Evropě. Rozhodnutí je v souladu s plánovaným přesunem dat evropských uživatelů na kontinent. S odvoláním na oznámení představitelů společnosti to dnes uvedla agentura Reuters.
Datové centrum by mělo stát v Lahti na jihu Finska. TikTok v začátcích počítá s kapacitou 50 megawattů (MW), konečná kapacita by mohla být až 128 MW.
Cena plynu pro evropský trh po příměří na Blízkém východě prudce klesá
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána prudce klesá. Reaguje tak na dohodu o dvoutýdenním příměří na Blízkém východě, což vzbudilo naději na obnovení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) Hormuzským průlivem. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 09:00 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku odepisoval 16,8 procenta na 44,3 eura (téměř 1100 korun) za megawatthodinu (MWh). Brzy ráno cena spadla až na 43,95 eura, nejníže od 2. března, informuje agentura Reuters.
Akcie v Evropě díky zklidnění situace na Blízkém východě prudce zpevňují
Akcie na evropských trzích dnes výrazně zpevňují, růst je podle analytiků reakcí na zklidnění situace na Blízkém východě. Panevropský index STOXX Europe 600 krátce po zahájení přidával zhruba 3,7 procenta a nacházel se nad 612 body, směřoval tak k nejlepšímu obchodnímu dni za poslední rok. Nejvýrazněji zpevňují akcie firem z odvětví cestovního ruchu, průmyslu či bankovnictví, naopak akcie těžebních firem prudce klesají spolu s cenami ropy.
Spojené státy a Írán se dohodly na dvoutýdenním příměří, a to jen dvě hodiny před vypršením ultimáta, které na dosažení dohody stanovil americký prezident Donald Trump, uvedla agentura Reuters. Na trzích tak sílí přesvědčení, že by se brzy mohla obnovit doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a plynu ze zemí kolem Perského zálivu.
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Akcie v USA uzavřely před vypršením Trumpovy lhůty Íránu smíšeně
Akcie ve Spojených státech uzavřely před vypršením lhůty amerického prezidenta Donalda Trumpa Íránu ohledně znovuotevření Hormuzského průlivu smíšeně. Americký dolar byl bez větších změn. Index Dow Jones klesl o 0,18 procenta na 46.584,46 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se zvýšil o 0,08 procenta na 6616,85 bodu. Index technologického trhu Nasdaq přidal o 0,10 procenta na 22.017,85 bodu.
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují
Ceny ropy odpoledne pokračují v růstu s tím, jak se blíží termín stanovený americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby Írán znovu otevřel Hormuzský průliv. Kolem 17:00 SELČ si americká lehká ropa WTI připisovala čtyři procenta a její cena se blížila ke 117 dolarům za barel. Cena severomořské ropy Brent ve stejnou dobu vykazovala růst o 1,4 procenta ke 111,20 dolaru za barel.
Burza po velikonočním víkendu posílila díky bankám a zbrojovce Colt
Pražská burza po prodlouženém velikonočním víkendu posílila, index PX stoupl o 0,47 procenta na 2547,44 bodu. Nahoru ji táhly akcie zbrojovky Colt a bankovní tituly, naopak cenné papíry ČEZ dnes ztrácely. Vyplývá to z informací na burzovním webu. Koruna dnes oslabila k euru, zatímco její kurz vůči dolaru se oproti předchozímu závěru téměř neměnil.
Wall Street klesá kvůli obavám z eskalace na Blízkém východě
Americké akciové trhy jsou pod zřetelným tlakem, protože se blíží klíčový termín Trumpova ultimáta vůči Íránu (2:00 SELČ, 8. dubna). Naděje na dohodu slábnou poté, co Írán oznámil, že v reakci na Trumpovy hrozby přerušil veškeré nepřímé komunikační kanály s USA.
Více čtěte zde.
Konflikt s Íránem eskaluje – jaké jsou důsledky?
S blížícím se termínem stanoveným Donaldem Trumpem se přestřelky v průlivu opět stupňují. Obě strany zřejmě dávají najevo, že jsou připraveny čelit možným americkým úderům na klíčovou infrastrukturu Íránu. Co když je však útok, který Trump ohlašuje, zamýšlen pouze jako odvedení pozornosti Íránu od skutečného cíle?
Více čtěte zde.
Ceny paliv dostaly poprvé svůj strop
Ministerstvo financí v úterý oznámilo cenové stropy na prodej paliv platné pro středu. Nafta smí stát nejvýše 49,59 korun, benzin 43,15 korun.
Více čtěte zde.
Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují
Ceny ropy dnes pokračují v růstu, přidávají zhruba od jednoho a půl do dvou procent. Trh sleduje, jak se blíží termín stanovený americkým prezidentem Donaldem Trumpem, aby Írán znovu otevřel Hormuzský průliv. Washington varoval, že pokud Teherán do stanovené lhůty nepřistoupí na dohodu, může čelit útokům na důležitou infrastrukturu včetně mostů a elektráren. Hormuzským průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.
Krátce po 08:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,6 procenta na 111,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 2,6 procenta a prodávala se téměř za 115,40 USD za barel.
Inflace v Česku v březnu zrychlila méně, než se čekalo, a zůstala pod oficiálním cílem České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu vzrostly meziročně o 1,9 %, zatímco trh počítal s hodnotou 2 %. Pro centrální banku je to příznivý signál, zároveň ale dál sleduje rizika spojená s dražší ropou a jejím dopadem na domácnosti i ekonomický růst.
Fond CEIP prodal za víc než miliardu Kč skupině SPIE firmu Block z Val. Meziříčí
Fond soukromého kapitálu CEIP prodal globální skupině SPIE stoprocentní podíl v poskytovateli čistých prostor Block z Valašského Meziříčí. Odhadovaná prodejní cena přesahuje jednu miliardu korun. Společnost Block je na českém a slovenském trhu lídrem v byznysu takzvaných čistých prostor. Projektuje a zařizuje prostory, v nichž musí být při výrobě absolutní čistota. Zákazníky jsou tak hlavně farmaceutické a biotechnologické firmy nebo výrobci polovodičů. Menší část tržeb má Block z dodávek pro nemocnice a laboratoře.
Samsung podle předběžných údajů zosminásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics v letošním prvním čtvrtletí podle předběžných výsledků více než zosminásobil provozní zisk na rekordních 57,2 bilionu wonů (přes 800 miliard Kč) z 6,7 bilionu wonů před rokem. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Samsung v poslední době těží z růstu cen paměťových čipů souvisejícího s rozvojem umělé inteligence (AI).
Zisk výrazně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnost LSEG odhadovali na 40,6 bilionu wonů. Dosáhl téměř trojnásobku ve srovnání s předchozím rekordem ve výši 20 bilionů wonů, který firma vykázala za loňské čtvrté čtvrtletí.
Zprávy ze dne 2. dubna 2026
Eli Lilly získala v USA schválení pro pilulku na hubnutí
Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve středu schválil pilulku na hubnutí od společnosti Eli Lilly, čímž připravil půdu pro další konkurenční boj o velkou část spotřebitelů se společností Novo Nordisk. Akcie Lilly po oznámení schválení vzrostly o 4 %, zatímco akcie Novo Nordisk obchodované v USA mírně oslabily.
Více čtete na tomto odkazu.
Zlato klesá o 2,5 %, když Trump slibuje eskalaci na Blízkém východě
Zlato a stříbro dnes znovu klesají po včerejším projevu Donalda Trumpa, který se zaměřil především na válku s Íránem. Spojené státy posilují svou přítomnost na Blízkém východě a Trump uvedl, že nadcházející týdny mohou přinést výraznou vlnu úderů na íránskou energetickou infrastrukturu, což by mohlo zemi výrazně oslabit.
Podrobnosti čtěte zde.
Trumpův tvrdý vzkaz Íránu poslal Bitcoin do červených čísel
Bitcoin ve čtvrtek oslabil poté, co americký prezident Donald Trump naznačil, že v příštích týdnech mohou přijít tvrdší údery proti Íránu. Trhy tím přišly o část nadějí na rychlé uklidnění konfliktu a investoři začali ustupovat z rizikovějších aktiv.
Více se dozvíte zde.
Trhy jsou po Trumpově projevu v panickém módu, Evropa otevřela komplet v červených číslech
Více čtěte zde.
Evropské akcie obnovily pokles, protože americký prezident Trump ohlásil pokračování útoků na Írán. Index STOXX Europe 600 ztrácí zhruba procento.
Ceny ropy prudce rostou poté, co Trump řekl, že útoky na Írán budou pokračovat
Ceny ropy dnes prudce rostou. Reagují na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy budou dál útočit na Írán. Trump zároveň neuvedl konkrétní časový harmonogram ukončení války, což vyvolalo obavy investorů z trvalého narušení ropných dodávek. Cena severomořské ropy Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 5,7 procenta na 106,97 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu zdražoval o 4,75 procenta na 104,93 dolaru.
Zprávy ze dne 1. dubna 2026
Pražská burza posílila, pomohlo jí zdražení akcií bank
Pražská burza dnes posílila. Index PX stoupl o 1,72 procenta na 2553,02 bodu. K růstu jí pomohlo mimo jiné zdražení bankovních emisí - akcí Erste, Komerční banky a Monety. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.
„Pražská burza dnes pokračovala v růstu v souladu s pozitivním sentimentem na globálních trzích ohledně možné naděje na brzké ukončení konfliktu na Blízkém východě. Prezident USA Donald Trump totiž uvedl, že by konflikt s Íránem mohl skončit do dvou až tří týdnů,“ sdělila makléřka firmy Wood & Company Barbora Zelená.
Dolar dál klesá kvůli nadějím na příměří na Blízkém východě
Americký dolar druhý den za sebou oslabuje kvůli nadějím na dohodu o příměří na Blízkém východě. Euro si vůči dolaru kolem 17:15 SEČ připisovalo přes půl procenta a pohybovalo se v blízkosti 1,1615 USD. V úterý jednotná evropská měna posílila o zhruba 0,8 procenta, napsala agentura Reuters.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů. To vyvolalo obavy z inflace, což by mohlo centrální banky tlačit ke zpřísňování měnové politiky.
Společnost Shell jedná v pokročilé fázi s venezuelskou vládou o rozvoji čtyř rozsáhlých oblastí poblíž Trinidadu a Tobaga. Vedle dlouho připravovaného projektu Dragon chce nově zahrnout i sousední lokality v rámci projektu Mariscal Sucre a také oblast Loran, která zasahuje přes hranici do Trinidadu. Celkově jde o ložiska s odhadovanými zásobami kolem 20 bilionů kubických stop plynu, což by pro Shell znamenalo výrazné posílení pozice v regionu.
Více na XTB.
Zprávy médií od včerejší seance naznačují, že Donald Trump chce, aby se Spojené státy z konfliktu s Íránem stáhly. Zároveň se objevují spekulace, že vedle možného ukončení amerického bombardování Íránu může Trump oznámit i odchod z NATO.
Donald Trump velmi intenzivně komentuje aktuální situaci kolem Íránu a nelze vyloučit, že trhy na jeho výroky časem přestanou reagovat. Zatímco v první polovině dne byly trhy nastaveny velmi optimisticky, oznámení, že útoky budou pokračovat až do otevření Hormuzského průlivu, je nyní vnímáno jako pokračující patová situace.
Více se dočtete na XTB.
Ceny ropy na počátku nového měsíce klesají, Brent je pod 100 USD za barel
Ceny ropy na počátku nového měsíce klesají a ropa Brent se dostala pod 100 USD za barel. Situace na Blízkém východě však podle analytiků nadále znervózňuje trhy, a to i přes zprávy, že americko-izraelský konflikt s Íránem by se mohl chýlit ke konci.
Kolem 9:45 SELČ cena severomořské ropy Brent ztrácela 4,2 procenta a prodávala se za 99,60 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu klesala o 4,7 procenta na 96,57 dolaru za barel.
Konec Chvaletic a Počerad se odkládá
Energetická skupina Sev.en Pavla Tykače se rozhodla odložit konec výroby elektřiny v elektrárnách Chvaletice a Počerady. Důvodem je vývoj cen energií a emisních povolenek.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 31. března 2026
Cena hliníku kvůli válce na Blízkém východě roste tento měsíc nejvíc od 2018
Cena hliníku směřuje k nejvyššímu měsíčnímu růstu za téměř osm let, protože válka na Blízkém východě narušila dodávky a poškodila místní produkční zařízení, čímž se zhoršila dostupnost kovu na světovém trhu. Jeho cena dnes v Londýně překročila 3500 USD (74.700 Kč) za tunu a za celý měsíc roste o více než 12 procent. To je nejvíce od dubna 2018. Vývoj ceny hliníku je v kontrastu s obecnějším klesajícím trendem kovů v březnu, uvedla agentura Bloomberg.
Akcie na pražské burze v 1. čtvrtletí klesly, index PX ztratil 6,5 procenta
Akcie na pražské burze v letošním prvním čtvrtletí oslabily. Index PX od počátku ledna do konce března ztratil 6,5 procenta na 2510 bodů. Nejvíce letos posílily akcie zbrojovky Colt, naopak nejvíce ztratily akcie Photon Energy. ČTK to dnes řekla makléřka Wood & Company Barbora Zelená. Za celý loňský rok pražská burza vzrostla o 52,6 procenta.
Koruna dnes k euru zakončila téměř beze změny, vůči dolaru posílila
Česká měna dnes k euru zakončila téměř beze změny, oslabila o haléř na 24,56 Kč/EUR. Vůči dolaru koruna smazala část pondělní ztráty, když zpevnila o 12 haléřů na 21,32 Kč/USD.
IRGC hrozí útokem na Microsoft, Apple a Alphabet
Íránské Islámské revoluční gardy (IRGC) právě vydaly ostré varování vůči 18 americkým technologickým společnostem. Mezi „legitimní cíle“ v reakci na operace prováděné USA a Izraelem zařadily mimo jiné Microsoft, Apple, Google, Intel a Boeing. Revoluční gardy uvedly, že útoky na zařízení těchto firem v regionu by mohly začít už 1. dubna, což celé situaci dodává mimořádnou naléhavost.
Více čtěte zde.
Akcie společnosti Meta výrazně klesají. Je to příležitost nebo začátek větších problémů?
Americká společnost Meta patřila v posledních letech k nejoblíbenějším investicím mezi velkými technologickými firmami. V posledních měsících však akcie společnosti Meta oslabily již přibližně o třetinu a na konci minulého týdne přišla pro společnost Meta další negativní zpráva.
Podrobnosti se dočtete na tomto odkazu.
Nová AI aliance: Nvidia rozjíždí další miliardový tah
Společnost Nvidia oznámila investici ve výši 2 miliard USD do firmy Marvell Technology a zároveň potvrdila, že obě společnosti navážou spolupráci v oblasti silicon photonics. Jde o technologii, která umožňuje rychlý a zároveň energeticky úsporný přenos dat, což je stále důležitější zejména pro rozvoj umělé inteligence a cloudových služeb.
Více čtěte zde.
Evropské trhy si před otevřením americké seance vedou poměrně dobře. Téměř všechny hlavní indexy vykazují viditelné zisky kolem 1 %. V čele stojí polský WIG20 a italský FTSE MIB, jejichž futures rostou o 1,8 %, respektive 1,3 %.
Trh dostává od Donalda Trumpa smíšené signály ohledně povahy dalšího angažmá na Blízkém východě. Prezident říká, že je připraven operaci ukončit i bez toho, aby nejprve došlo k obnovení provozu v Hormuzském průlivu, zatímco do regionu jsou současně nasazovány další jednotky.
Více na XTB.
CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS, která vyrábí munice
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) koupila od maďarské skupiny 4iG 49procentní podíl v rakouské firmě Hirtenberger Defence Systems (HDS), která vyrábí minometné systémy, sdělila firma CSG, cenu neuvedla. Jde o první akvizici společnosti v Rakousku. Většinový podíl v HDS podle Jakuba Fujáčka z CSG tak nadále drží skupina 4iG.
„Získáním podílu ve společnosti HDS rozšíří CSG své portfolio o další klíčový segment,“ uvedl Jiří Novotný z MSM Group, která patří mezi klíčové společnosti CSG. HDS vyrábí minometné systémy a munice ráže 60, 81 a 120 milimetrů.
Zprávy ze dne 30. března 2026
Pražská burza dál oslabila, index PX je nejníže od loňského listopadu
Pražská burza v úvodu týdne dál oslabila, index PX klesl o 0,49 procenta na 2470,45 bodu, níže uzavřel naposledy v druhé polovině listopadu. Dnes ho táhly dolů především bankovní tituly, nedařilo se ale většině emisí, s mírným ziskem uzavřel dnešní obchodování jen energetický ČEZ. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.
"Pražská burza navázala na negativní sentiment z předchozího týdne a nadále ztrácela, zatímco na západoevropských trzích dnes byli investoři převážně optimističtí," uvedla makléřka společnosti Wood & Company Barbora Zelená.
Microsoft znovu přitahuje pozornost investorů díky novým aktualizacím v oblasti AI a ukazuje, že si udržuje tempo v závodu o dominanci v generativní umělé inteligenci. Nejnovějším krokem je spuštění nástroje Critique, výzkumného řešení, které kombinuje více AI modelů, včetně GPT a Claude, s cílem poskytovat spolehlivější a ověřenější odpovědi. Tento přístup snižuje riziko takzvaných „AI halucinací“, kdy umělá inteligence vytváří odpovědi, které znějí věrohodně, ale jsou ve skutečnosti nesprávné nebo zcela smyšlené. Tento jev je obzvlášť důležitý v kontextu byznysové analýzy, kde mohou nepřesné informace vést k chybným strategickým rozhodnutím.
Více zde.
Akcie CSG na burze v Amsterodamu klesly na historické minimum pod 23 eur. Server Follow the Money píše o narůstajících skandálech kolem úpisu akcií.
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent se dostal nad 115 dolarů
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že jemenští povstalci Húsíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes dvě procenta a pohybovala se mírně nad 115 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o více než procento, dostala se tak nad 100 dolarů za barel.
Zprávy ze dne 27. března 2026
Americké akcie dnes opět výrazně oslabily, uzavřely tak nejníže za více než půl roku. Index S&P 500 klesl o 1,67 procenta na 6368,85 bodu.
Pražská burza v závěru týdne znovu zavřela pod 2500 bodů na letošní nejnižší hodnotě. Nejvíc, o deset procent, se propadly akcie zbrojovky CSG.
Ceny ropy se dál zvyšují, Brent je zpět nad 110 dolary za barel. Směřují ale k prvnímu týdennímu poklesu od začátku americko-izraelské války s Íránem.
Akcie CSG se dnes na burze poprvé obchodovaly za nižší cenu, než byla upisovací
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) se dnes na burze v Amsterdamu poprvé obchodovaly za cenu nižší, než byla ta upisovací, tedy 25 eur (614 korun) za akcii, vyplývá z burzovních statistik. CSG dnes též přišla o postavení nejhodnotnější tuzemské burzovně obchodované firmy z hlediska tržní kapitalizace, kterou je opět ČEZ, upozornili analytici. Akcie CSG se od začátku obchodování před dvěma měsíci propadly o téměř čtvrtinu.
Čtvrtý týden války v Íránu: Ropa stále nad 100 USD
Konflikt na Blízkém východě pokračuje již ve svém čtvrtém týdnu a současná situace zatím nenaznačuje výrazné uklidnění. I přes prohlášení Donalda Trumpa o možných mírových jednáních jsou trhy stále velmi volatilní a citlivé na jednotlivé zprávy. Současně Trump prodloužil ultimátum pro útoky na energetickou infrastrukturu Íránu do 6. dubna. Trhům však toto gesto zatím příliš nepomohlo a dynamický vývoj pokračuje jak na akciích, tak na drahých kovech.
Více čtěte zde.
KKCG Maritime zvýšila nabídku na odkup dalších akcií italské firmy Ferretti
Investiční společnost KKCG Maritime zlepšila dobrovolnou nabídku na převzetí dalších akcií v italském výrobci luxusních jachet a motorových člunů Ferretti. Celkem je ochotna zaplatit až 203,3 milionu eur (více než 4,9 miliardy Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters. Firma podnikatele Karla Komárka ve Ferretti drží 14,5 procenta akcií a podíl chce zvýšit na 29,9 procenta.
Výnosy z reklamy v ChatGPT v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů
Tržby z reklamy v chatbotovi s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT společnosti OpenAI ve Spojených státech za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů (2,1 miliardy Kč). Mluvčí společnosti to sdělil agentuře Reuters. Podle mluvčího to ukazuje silnou poptávku po inzerci v ChatGPT ze strany firem. Společnost plánuje testovací provoz rozšířit i do Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.
Cena mědi roste. Trh sází na ústup geopolitického napětí
Cena mědi dnes vzrostla a směřuje k prvnímu týdennímu zisku od začátku války s Íránem. Investoři reagují na očekávání, že se Spojeným státům podaří zabránit další eskalaci konfliktu, a tím omezit riziko zpomalení světové ekonomiky.
Více se dozvíte na tomto odkazu.
Proč je pro budoucnost Applu MacBook Neo důležitější, jak se může na první pohled zdát?
Apple před několika týdny představil svůj nejlevnější notebook s názvem MacBook Neo. Podle všeho půjde o prodejní hit, který na první pohled pro firmu možná nebude až tak důležitý, ale v dlouhodobém horizontu může jít o opravdu podstatný produkt.
Více čtěte zde.
Zprávy ze dne 26. března 2026
Akcie v USA výrazně oslabily, investoři se obávají eskalace války s Íránem
Akcie ve Spojených státech dnes výrazně oslabily. Investoři se obávají eskalace americko-izraelské války s Íránem, která vyvolala prudký nárůst cen ropy a zhoršila obavy z inflace. Na devizovém trhu dál zpevňoval dolar.
Akcie META se prudce propadají – právní turbulence, propouštění a masivní sázka na AI
Akcie společnosti Meta Platforms (META.US) dnes oslabily o více než 6,4 procenta.
Více čtěte zde.
Dolar zpevňuje kvůli mizící naději na příměří na Blízkém východě
Mizící naděje na příměří na Blízkém východě pohání poptávku po bezpečných měnách včetně dolaru. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 18:00 SEČ přidával 0,25 procenta na 99,85 bodu.
Většina akcií klesá a znovu začaly růst ceny ropy. Investoři jsou ohledně vývoje diplomatického úsilí kolem Íránu opatrní, což pomáhá americké měně.
Koruna dnes oslabila k euru a dolaru, kvůli Blízkému východu může dál ztrácet
Apple posiluje výrobu v USA: do programu přidává nové partnery a investuje 400 milionů dolarů
Společnost Apple rozšiřuje svůj americký výrobní program a nově do něj zařazuje firmy Bosch, Cirrus Logic, TDK a Qnity Electronics. V rámci této iniciativy chce do roku 2030 investovat dalších 400 milionů dolarů do rozšíření výroby klíčových součástek přímo ve Spojených státech. Krok zapadá do širší snahy přesouvat důležité části dodavatelského řetězce blíže domácímu trhu a omezovat geopolitická rizika.
Více čtěte zde.
Uber a Pony.ai rostou po partnerství s Verne pro robotaxi službu v Záhřebu
Akcie Uberu a Pony.ai 26. března rostly poté, co firmy společně s Verne oznámily plán spuštění první komerční robotaxi služby v Evropě v Záhřebu. Pony.ai se obchodovala kolem 11,39 USD, tedy o 0,22 USD výše, zatímco Uber byl poblíž 73,08 USD, což znamenalo růst o 0,77 USD. Partnerství spojuje autonomní technologii Pony.ai, platformu Uberu a provozní zajištění flotily ze strany Verne, přičemž ověřování na veřejných silnicích v Chorvatsku už probíhá.
Více se dozvíte zde.
Cena ropy po poklesu opět stoupá
Ceny ropy po středečním poklesu opět silně rostou kvůli obavám z dopadů války s Íránem na dodávky. Brent si připisuje pět procent, překročil 107 USD.
Analytici: Ceny paliv budou dál růst, nafta v Česku zdražuje nejrychleji v EU
Ceny pohonných hmot porostou i nadále, každým dnem mohou stoupnout i o několik desítek haléřů za litr. Nafta v Česku přitom zdražuje nejrychleji v Evropské unii, předpokládají analytici. Krátkodobá stabilizace cen ropy na trhu z posledních dnů se podle nich do koncových cen na čerpacích stanicích zatím nepromítne. Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Americké akcie posílily díky nadějím na ukončení konfliktu na Blízkém východě. Dow Jonesův index se zvýšil o 0,66 procenta na 46.429,49 bodu.
Koruna dnes stagnovala k euru, vůči dolaru oslabila o čtyři haléře
Koruna dnes vůči euru stagnovala na úterní zavírací hodnotě 24,46 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna oslabila o čtyři haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,15 Kč/USD. Podle analytika Purple Trading Jaroslava Tupého koruna ignoruje veškerá příchozí makroekonomická data a vyčkává, jak se bude vyvíjet situace na Blízkém východě.
„Na světových finančních trzích zavládl velmi opatrný optimismus po zprávě, že jednání mezi USA a Íránem přece jenom probíhají přes zprostředkovatele, kterým je Pákistán,“ uvedl Tupý.
Skupině Colt CZ loni vzrostly výnosy na 23,4 mld. korun a čistý zisk na dvě mld. korun
Zlato se vrací nad 4 500 USD
Ceny zlata dnes rostou nad úroveň 4 500 USD, což je způsobeno uklidněním na trzích a optimističtějším sentimentem. Zlatu pomohlo oslabení amerického dolaru, který během pondělního obchodování posiloval kvůli rostoucím geopolitickým rizikům. Pozitivně na zlato působí také oslabující ropa a pokles výnosů státních dluhopisů ve Spojených státech, které odrážejí nervozitu na finančních trzích.
Více se dozvíte na tomto odkazu.
Asos vystřelil vzhůru. Investory nadchl prudký růst zisku
Akcie britského online prodejce Asos výrazně posílily poté, co firma oznámila 50% růst upraveného zisku. Investory potěšil především návrat růstu zákaznické aktivity a silný výkon segmentu dámské módy, který pomohl zlepšit celkovou ziskovost společnosti.
Více čtěte zde.
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
Ceny ropy dnes výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu 15bodový návrh směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, uvedla agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel.
Krátce před 9:00 SEČ vykazovala cena Brentu pokles přibližně o 4,8 procenta do blízkosti 99,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela asi čtyři procenta pod 88,60 dolaru za barel.
Začátek konce petrodolaru?
Válka v Íránu podle Deutsche Bank znovu otevírá otázku, zda si americký dolar udrží své dominantní postavení v globálním obchodu s ropou. Podle banky by současné napětí mohlo urychlit vznik takzvaného petroyuanu, tedy širšího využívání čínského jüanu při ropných transakcích.
Více čtěte zde.
Skupině Colt CZ loni vzrostly výnosy na 23,4 miliardy korun a čistý zisk na dvě miliardy korun
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal loni výnosy 23,398 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 4,6 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za minulý rok 2,044 miliardy korun, ve srovnání s rokem 2024 vzrostl o 95,7 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které dnes Colt CZ zveřejnil.
Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině loni meziročně vzrostly o 62,7 procenta zhruba na 11,3 miliardy korun. Holdingu naopak meziročně klesly o 21,5 procenta výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 12,1 miliardy korun. Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem vyšší provozní ziskovosti.
Zprávy ze dne 24. března 2026
Turecko zvažuje využití zlata na obranu liry
Turecká centrální banka připravuje širší sadu opatření na obranu domácí měny před volatilitou, kterou zesiluje válka v Íránu. Jednou z možností je i využití části masivních zlatých rezerv, jejichž hodnota dosahuje přibližně 135 miliard dolarů. Podle dostupných informací se diskutuje o transakcích typu zlato za devizy na londýnském trhu, které by mohly pomoci posílit schopnost banky zasahovat na devizovém trhu.
Více čtěte zde.
Chystá se nová éra obchodování. Digitální dolary jsou ve hře
Kanadská banka BMO oznámila, že ve spolupráci s CME Group a Google Cloud připravuje spuštění platformy pro tokenizovanou hotovost. Cílem je reagovat na rostoucí poptávku po okamžitých platbách a podpořit fungování finančních trhů, které se stále více posouvají k režimu 24/7.
Více čtěte zde.
Wall Street Open: Akciové trhy jsou stále pod tlakem, energetická situace je kritická
Akciové trhy stále hledají důvody k růstu. Pod tlakem napětí na Blízkém východě se zhoršuje energetická situace, která může nastavit tržní dynamiku pro následující týdny.
Více čtěte zde.
Skupině Mattoni 1873 vzrostly v roce 2025 tržby na 25,2 miliard
Skupina Mattoni 1873 navýšila v roce 2025 tržby na rekordních 25,2 miliardy korun. Meziročně je to zhruba o 200 milionů korun víc. Největší středoevropský výrobce minerálních vod a nealkoholických nápojů s 3750 zaměstnanci a 11 výrobními závody uvedl, že se mu vloni dařilo ve všech oblastech podnikání. Mezi ně patří přírodní a ochucené minerální vody, nealko nápoje, snacky i prodejní automaty. Objem výroby celé skupiny opět překročil hranici dvou miliard prodaných výrobků, informovala firma v tiskové zprávě. Informaci o zisku neuvádí. Společnost působí v osmi zemích.
Růst cen plynu je letos nevyhnutelný, tvrdí analytici. Ceníky se změní rychle
Růst ceny plynu je letos nevyhnutelný, zejména ve druhé polovině roku. Zdražování se tak nejspíš rychle promítne do nových ceníků dodavatelů. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EGU. Očekávané zdražování bude důsledkem pokračujícího konfliktu v Perském zálivu, analýza počítá s velkým výpadkem dodávek plynu z Kataru.
Podle EGU je už v současné době zřejmé, že energetické trhy letos nebudou moct počítat s dodávkou LNG z Kataru o objemu minimálně 23 miliard metrů krychlových, přičemž každý další měsíc bez vývozu navýší manko o dalších osm miliard metrů krychlových.
Více čtěte zde.
Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK
Zavedení různých cen za tankování pro domácí nebo zahraniční zákazníky na Slovensku je podle Evropské komise diskriminační. Kabinet premiéra Roberta Fica opatření zavedl na 30 dnů kvůli rostoucím cenám.
Více čtěte zde.
Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli zákazu dovozu ruského plynu
Slovenská vláda schválila postup v žalobě na Evropskou unii. Bratislavě se nelíbí ukončení dovozu ruského zemního plynu, který nebyl na rozdíl od sankcí schválen jednomyslným hlasováním, nýbrž kvalifikovanou většinou. Podle Slovenska jde přitom de facto o nástroj sankcí.
Xiaomi vloni zvýšila zisk o 44 procent, ve čtvrtém čtvrtletí jí ale klesl
Čínská technologická společnost Xiaomi vykázala první pokles čtvrtletního zisku za tři roky. Firma čelí rostoucím nákladům a sílící konkurenci, uvedla agentura Reuters. Podnik dnes oznámil, že v období od října do prosince mu upravený čistý zisk meziročně klesl o 24 procent na 6,3 miliardy jüanů (zhruba 19 miliard Kč). V celém loňském roce ale firma vytvořila zisk 39,2 miliardy jüanů, což je nárůst o 44 procent.
Společnost Xiaomi je známá zejména výrobou chytrých telefonů a další spotřební elektroniky, předloni však firma vstoupila také na trh s elektromobily. Tržby za celý loňský rok firma zvýšila o 25 procent na 457,3 miliardy jüanů. V samotném čtvrtém čtvrtletí se tržby meziročně zvýšily o sedm procent na 116,9 miliardy jüanů.
Ropa opět zdražila nad 100 dolarů za barel poté, co Írán popřel rozhovory s USA
Ceny ropy dnes na světových trzích opět rostou. Severomořská ropa Brent se znovu vrátila nad 100 dolarů za barel. Děje se tak poté, co íránští představitelé popřeli, že by země vedla se Spojenými státy rozhovory o ukončení války na Blízkém východě. V pondělí ropa výrazně zlevnila po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany o pět dní podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu a že obě strany vedou plodné rozhovory.
Zprávy ze dne 23. března 2026
Cena zlata přechodně klesla o více než osm procent, výrazně klesá i cena stříbra
Ceny zlata i stříbra v úvodu týdne dál prudce klesají, zlato brzy ráno vykazovalo propad o více než osm procent a stříbro téměř o devět, než se pokles zmírnil. Vliv mají i nadále dopady války na Blízkém východě a s tím související obavy z růstu inflace, která by si vyžádala zvyšování úrokových sazeb. Ještě donedávna byly přitom vyhlídky opačné a trh počítal se snižováním úroků.
Cena zlata k okamžitému dodání klesla těsně pod 4100 dolarů (87 150 korun) za troyskou unci (31,1 gramu), cena stříbra se při poklesu zastavila těsně nad 61 USD/oz. Krátce po 09:00 SEČ se zlato prodávalo zhruba za 4250 dolarů a jeho cena vykazovala pokles o 5,1 procenta. Cena stříbra byla nižší o 4,5 procenta a pohybovala se kolem 64,85 USD za unci.
Zahraniční dluh ČR ke konci loňska meziročně stoupl na 5,683 bilionu korun
Zahraniční dluh České republiky činil ke konci loňského roku 5,683 bilionu korun. Meziročně byl o 423,2 miliardy korun vyšší a představoval 66,5 procenta hrubého domácího produktu. V posledním čtvrtletí loňského roku zahraniční dluh narostl o 127,2 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.
Analýza: Úroky spořicích účtů bank se letos změnily jen nepatrně
Úroky a podmínky spořicích účtů se letos změnily jen nepatrně. Zhodnocení spořicích účtů o čtyři procenta nabízí pouze několik bank, a to vždy za aktivitu klienta a do limitu. U většiny ostatních se klienti musí spokojit se sazbami kolem tří procent, často i dvěma, vyplývá z analýzy investiční platformy Portu, kterou má ČTK k dispozici. ČNB ve čtvrtek rozhodla o zachování sazeb na 3,5 procenta.
Ropa po Trumpově ultimátu Íránu kvůli Hormuzskému průlivu dál zdražuje
Ceny ropy se na začátku nového týdne výrazně zvyšují. Investoři vyhodnocují dvoudenní ultimátum, které dal americký prezident Donald Trump Íránu ohledně zprovoznění Hormuzského průlivu, a také hrozbu odvetných opatření ze strany Teheránu. V pátek se cena dostala nejvýše od poloviny roku 2022.
Krátce před 09:00 cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,6 procenta na téměř 114 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 3,4 procenta a prodávala se téměř za 101,60 USD za barel.
CSG chce koupit polského výrobce komponentů pro obranné systémy DOMAR MS
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) chce koupit polského výrobce kabeláže a dalších komponentů pro obranné systémy DOMAR MS. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Cenu CSG neuvedla. Transakci plánuje dokončit v následujících týdnech po splnění formálních a regulatorních podmínek. Jedná se podle skupiny o první akvizici CSG v Polsku. Pozici na tamním trhu chce posílit, chystá rozšiřování výroby a navýšení počtu zaměstnanců DOMAR MS.
Průzkum: Češi stále preferují investice do nemovitostí, následuje spořicí účet
Češi stále preferují investice do nemovitostí, 78 procent jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Mezikvartálně je to o tři procentní body méně. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 70 procenty, což odpovídá i prosincovému měření. Vyplývá to z únorového Barometru spoření agentury IBRS pro společnost Golden Gate mezi tisícovkou respondentů starších 16 let.
Zprávy ze dne 22. prosince 2025
Pražská burza pokračovala ve vylepšování svého maxima
Pražská burza i dnes vylepšila své maximum. Index PX rostl o 0,45 procenta na 2666,09 bodu. V kladných číslech skončila většina obchodovaných titulů, v červených číslech uzavřely jen cenné papíry skupiny Erste, Monety Money Bank a Photon Energy. Vyplývá to z informací na burzovním webu. Tuzemská měna dnes vůči euru stagnovala, k dolaru mírně posílila.
Pražská burza letos opakovaně zvyšuje rekord svého indexu PX. V únoru se dostala přes 2000 bodů. Své historické maximum potom burza opakovaně vylepšovala, před dneškem naposledy v pátek.
Nvidia: Potenciální dodávky čipů H200 do Číny v centru pozornosti
Společnost NVIDIA se aktuálně nachází v bodě, který by mohl být jedním z nejvýznamnějších momentů pro její ocenění v následujících čtvrtletích, zejména v kontextu vztahů s čínským trhem umělé inteligence.
Podle nově se objevujících zpráv firma informovala vybrané klienty v Číně o plánech zahájit dodávky grafických procesorů H200 v polovině února 2026, těsně před obdobím oslav čínského nového roku.
Více čtěte zde.
Netflix refinancuje část úvěru na akvizici Warner Bros Discovery
Společnost Netflix učinila další krok směrem k potenciální akvizici Warner Bros Discovery (WBD), když refinancovala část z původního překlenovacího úvěru ve výši 59 miliard dolarů, který byl sjednán na podporu transakce. Podle regulatorního hlášení Netflix nově získal 5 miliard dolarů ve formě revolvingového úvěru a dvě zpožděné termínované půjčky po 10 miliardách dolarech, čímž zbývá přibližně 34 miliard dolarů k syndikaci z původního úvěrového rámce.
Více čtěte zde.
Koruna dnes zpevňovala. Vůči euru to bylo proti čtvrtku jen nepatrně o haléř na 24,37 Kč/EUR. K dolaru si polepšila o deset haléřů na 20,76 Kč/USD.