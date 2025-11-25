Češi letos investovali do podílových fondů rekordní částku, majetek vzrostl o 156 miliard
Majetek v podílových fondech v České republice dosáhl na konci září 1,347 bilionu korun, což představuje meziroční nárůst o 156 miliard. Největší růst zaznamenaly akciové a dluhopisové fondy, přičemž fyzické osoby i nadále dominují jako hlavní investoři. Zajímavé je také zhodnocení investic, kdy průměrný český investor letos vydělal 1,58 procent. ČTK to sdělila Asociace pro kapitálový trh (AKAT).
„Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 60 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již investovaných peněz, tak i příliv nových investic. Favority investorů byly především fondy akciové a smíšené, následovány dluhopisovými a nemovitostními fondy," uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.
Největší nárůst majetku zaznamenaly smíšené a akciové fondy, a to o 21 miliard korun. Následovaly dluhopisové a nemovitostní fondy s nárůstem o devět miliard korun a fondy peněžního trhu, jejichž majetek vzrostl o 656 milionů korun. Naopak pokles o 437 milionů korun zaznamenaly ve sledovaném období fondy strukturované.
„Popularita investovaní do podílových fondů a fondů kvalifikovaných investorů u nás neustále roste. Třetím rokem v řadě směřujeme k rekordním číslům růstu objemu majetku pod správou. Kapitálový trh v Česku tak hraje mnohem významnější roli, než tomu bylo kdy v minulosti," sdělil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.
Dluhopisové fondy na špici
Nejvíce majetku měly koncem září fondy dluhopisové se 482 miliardami korun. Ve smíšených fondech bylo 381 miliard korun, v akciových fondech 321 miliard korun a v realitních fondech 123 miliard korun.
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily Česká spořitelna s 370 miliardami korun, ČSOB s 307 miliardami korun, Komerční banka se 148 miliardami korun, Conseq Investment Management se 122 miliardami a Moneta se 72 miliardami korun.
Průměrný český investor do podílových fondů za tři čtvrtletí letošního roku podle nové metodiky Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select vydělal 1,58 procenta. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů devět procent, o rok dříve 12 procent.