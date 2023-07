Koruna vůči euru oslabuje. Češi sázejí na technologické tituly. Moneta vydá výsledky | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

Co zaujalo 📻

Zmodernizujeme českou burzu, abychom na ni přilákali nové investory, slibovala před minulými volbami do Poslanecké sněmovny koalice Spolu. Jako vládní strany však burze podle řady investorů spíše škodí. Jednak tím, že zvažují stažení přinejmenším části firmy ČEZ z pražské burzy, či tím, že navzdory výhradám právníků chtějí ve spojitosti se snahami o „zestátnění“ ČEZ výrazně oslabit pozici menšinových akcionářů veřejně obchodovaných firem.

To může snížit ochotu tuzemských i zahraničních drobných a institucionálních investorů investovat do akcií tuzemských firem, a ve výsledku tak poškodit český kapitálový trh.

Možná by si premiér Petr Fiala a jeho vládní kolegové mohli vzít k srdci slova Vladimíra Jaroše, generálního ředitele a spolumajitele české finanční skupiny Wood & Co. „Bez fungujícího kapitálového trhu se krátkodobě možná nic nestane, ale státy, které se o kapitálový trh staraly, ať už to byl Izrael, či Polsko, na tom velmi benefitovaly v dlouhém období. A ty, které ho zanedbávaly, jsou pak závislé na penězích ze zahraničí,“ řekl finančník v rozhovoru pro e15.

„Pak nefunguje propojení mezi podnikateli, kterých je tady hodně, a investory. Místo toho se peníze válejí v bankách na běžných účtech. Kapitálový trh je tedy veřejný statek, který by měl toto propojení zajišťovat a zrychlovat. A pokud nefunguje, z dlouhodobého pohledu ekonomika trpí,“ dodal.

V rozhovoru, který si můžete přečíst v pondělním tištěném vydání e15 a také na webu, rovněž Jaroš řekl, že i na pražské burze, která se svou velikostí nemůže rovnat Londýnu či Amsterdamu, je možné prodat akcie velké a úspěšné české firmy. „Pro lokální šampiony je pražská burza dostatečná a velikost kapitálu, kterým disponují investoři, je pro dobrý obchodní model v podstatě neomezená,“ vzkázal tuzemským byznysmenům a majitelům firem.

Co se děje na trzích 📈

Na trhu Start pražské burzy, na němž se obchodují akcie menších a středních podniků, probíhá primární veřejná nabídka společnosti mmcité. A podle knihy objednávek to vypadá, že by investoři mohli koupit všechny nabízené cenné papíry, tedy milion akcií. K závěru minulého týdne zaslali drobní i institucionální investoři 313 objednávek na 1 010 400 akcií.

Upisovací cenové pásmo činí 160 až 200 korun – většina pokynů byla podána na jeho dolní hranici. IPO začalo 12. července a skončí ve středu 26. července. Investoři mohou do té doby jednak podávat nové objednávky, jednak již zadané pokyny rušit. Přesto se už nyní jako velmi reálná jeví možnost, že emise bude přeupsána a nastane krácení objednávek.

Společnost mmcité hodlá peníze využít na rozšíření výrobních kapacit a investice do technologií. Jedním z hlavních záměrů je pořízení vlastní lakovny.

Až 300 tisíc akcií by mohl koupit fond Czegg Ventures finančníka Františka Bostla. Primární nabídky se účastní rovněž IPO fond Národní rozvojové banky. A je možné, že zájemců z řad institucionálních investorů bude nakonec více.

• O IPO firmy mmcité jsem podrobněji psal už na konci června v článku Nový titul na pražské burze. Výrobce městského mobiliáře mmcité začne prodávat akcie.

Internetovému prodejci vlasové kosmetiky Bezvavlasy, s jehož akciemi se od loňského září obchoduje na pražské burze, svižně rostou počty objednávek, tržby i zisk. Ukázaly to čerstvě zveřejněné výsledky za letošní první pololetí.

Celkové tržby firmy dosáhly od začátku ledna do konce června 347,2 milionu korun, meziročně byly bezmála o 60 procent vyšší. Čistý zisk se dokonce zdvojnásobil na 24,4 milionu korun. Hrubý provozní zisk EBITDA činil 22,5 milionu korun, a byl tak o 72 procent vyšší než loni.

Příznivě se vyvíjel i počet objednávek, který překročil 110 tisíc a meziročně vzrostl zhruba o čtvrtinu. V tomto ohledu se firmě dařilo i navzdory ochlazení v sektoru e-commerce. Společnost nyní působí v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, následovat má spuštění e-shopů pro chorvatský a rumunský trh a na příští rok firma plánuje expanzi do dalších zemí.

„Od počátků podnikání jsme ziskoví a tento model je pro nás zásadní. Dovoluje nám zaměřit se na zdravou expanzi a investovat více do nového e-shopu, marketingu i do nového automatizovaného skladu, ze kterého budeme expandovat do celé Evropy,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel firmy Aleš Hudeček.

K závěru minulého týdne byl kurz akcií firmy 750 korun, tedy o 70 procent vyšší než na začátku roku. Nachází se tak na rekordních úrovních. Při primární veřejné nabídce loni na přelomu srpna a září činil upisovací kurz 490 korun.

Společnost očekává za celý rok nárůst tržeb o více než 30 procent na 700 až 732 milionů korun. Provozní zisk by měl být vyšší přibližně o polovinu a dosáhnout 52 až 66 milionů korun.

Domácí retailoví investoři věří akciím technologických firem. Tedy alespoň ti, kteří mají otevřený obchodní účet u nadnárodní brokerské platformy eToro.

„Čeští drobní investoři se ukazují jako investoři s větší tolerancí k riziku, přičemž kryptoměny jsou na druhém místě za akciemi jako jejich nejpravděpodobnější první investice,“ okomentoval data hlavní stratég eToro Ben Laidler.

Tabulka níže ukazuje stav ke konci druhého čtvrtletí a zohledňuje pouze akciové pozice (ne rozdílové smlouvy CFD). Jak je vidět, oproti prvnímu čtvrtletí se na složení Top 10 nic nezměnilo.

Sázka na technologické lídry se letos investorům vyplácí. Například akcie automobilky Tesla po předchozích propadech již více než zdvojnásobily cenu, cenné papíry výrobce chytrých telefonů iPhone se pohybují na nejvyšších úrovních v historii.

Nahoru letí také akcie výrobce grafických procesorů Nvidia – jejich kurz se letos díky nadšení okolo umělé inteligence ztrojnásobil a tržní hodnota firmy překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Na druhé straně jsou jen v mírném plusu čínští zástupci v Top 10, tedy akcie technologické skupiny Alibaba a výrobce elektromobilů Nio. V obou případech činí letošní nárůsty jednotky procent.

Jako jedna z prvních z velkých firem zalistovaných na pražské burze představí výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí letošního roku Moneta Money Bank. Stane se tak ve čtvrtek před začátkem obchodování. Své odhady zveřejnili analytici Komerční banky.

„Slušný růst úrokových výnosů budou korigovat náklady na financování, což pravděpodobně negativně ovlivní i marže. Proti prvnímu kvartálu odhadujeme tvorbu opravných položek. Vzhledem k tempu plnění celoročních cílů Monety by mohlo dojít ke zvýšení projekce na čistý zisk,“ píší v úvodu reportu. Ten je celý k nalezení zde…

Nabitá bude probíhající výsledková sezona v USA. Reporty za předchozí čtvrtletí tento týden zveřejní řada významných firem – například Meta, Microsoft, Visa, Alphabet či Moody’s.

Graf týdne 📊

Česká měna oslabuje. Poprvé od března se euro prodává a nakupuje na mezibankovním trhu za více než 24 korun. Od dubnových maxim oslabila tuzemská měna o přibližně 70 haléřů. Stále je však silnější než před rokem.

Koruně nehrají do karet mimo jiné poslední komentáře tuzemských centrálních bankéřů. „Nejprve od Tomáše Holuba, dlouhodobého jestřába v rámci bankovní rady, který již nevidí prostor pro vyšší sazby. Eva Zamrazilová pak v tomto týdnu podotkla, že očekává postupné oslabování tuzemské měny až o jednu korunu na horizontu dvanácti měsíců,“ napsal minulý týden ve svém komentáři analytik ČSOB Dominik Rusinko.

„Pro trhy může jít o lehce holubičí překvapení vzhledem k ochotě tolerovat i slabší kurz, než se kterým počítá aktuální prognóza (24,40 EUR/CZK ve třetím čtvrtletí příštího roku),“ dodal.

Doporučená četba 📰

• Byznysmen a jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský je společně s francouzským miliardářem Marcem Ladreit de Lacharrière (resp. jeho firmou Fimalac) blízko získání kontroly nad francouzskou maloobchodní sítí Casino. Tématu se v článku Can a Czech billionaire rescue Casino? věnuje magazín The Economist. Skupina Casino se dostala do vážných finančních potíží kvůli obrovským dluhům. O firmu se zajímalo také trio francouzských magnátů – Xavier Niel, Matthieu Pigasse a Moez-Alexandre Zouari. Křetínského plán však měl navrch.

• Problémům a zaostávání německé ekonomiky se podrobně věnuje server The Politico. Jde o velmi zajímavé čtení i vzhledem k tomu, že Česko je s hospodářstvím západních sousedů velmi úzce propojeno. „S výjimkou výrobce softwaru SAP německý technologický sektor v podstatě neexistuje. Ve finančním světě jsou jeho největší hráči známí především špatnými sázkami (Deutsche Bank) a skandály (Wirecard),“ píše se v článku s titulkem Rust Belt on the Rhine. Potíže německé ekonomiky se však bohužel netýkají jen moderních technologií.

• Brněnská skupina DRFG prostřednictvím známého advokáta Radka Pokorného zaslala šéfredaktorovi finančního portálu Finsider.cz Ondřeji Zárubovi předžalobní výzvu. V ní žádá, aby uhradil 12,3 milionu korun jako náhradu škody, kterou DRFG údajně svou publikační činností způsobil, a stažení všech textů o skupině Finsider.cz. Na zaplacení škody dala DRFG Zárubovi sedm dní. Zde je Zárubova odpověď – její součástí je i znění předžalobní výzvy. Záruba, který pro skupinu podnikatele Davida Rusňáka v minulosti pracoval, se ve svých textech staví kriticky k tomu, jakým způsobem DRFG vydává a prodává své dluhopisy.

V reakci na předžalobní výzvu Záruba zpřístupnil široké veřejnosti zdarma články, které jsou obvykle jen pro předplatitele. Za zmínku stojí, že pětinový podíl v serveru Finsider.cz vlastní Pavel Rydzyk, majitel skupiny YD Capital, která při prodeji (dovolím si tvrdit velmi rizikových) dluhopisů DRFG konkuruje (také Rydzyk pro DRFG v minulosti pracoval). Obrázek ať si každý udělá sám, dění okolo DRFG ale ještě může být zajímavé.